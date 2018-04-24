Atatürk Lisesi'nin 'niteliksiz okul' sayılmasına tepki

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Atatürk Lisesi'nin, Liselere Geçiş Sınavı şartları kapsamında 'niteliksiz okul' sayılmasına çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile okul mezunları tepki gösterdi.

Atatürk Lisesi önünde düzenlenen basın açıklamasına, aralarında Eğitim İş Sendikası, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği temsilcileri ile okul mezunlarının bulunduğu yaklaşık 40 kişi katıldı. ADD Şube Başkanı Azmi Kerman, Eskişehir Atatürk Lisesi'nin 1933 yılında Atatürk'ün emri ile yapıldığını söyledi. Okulun bugüne kadar 60 bine yakın mezun verdiğini belirten Kerman şöyle konuştu:

"Eğitim adeta yaz-boz tahtasına çevrilmiş, uygulamalar sürekli değiştirilmiştir. Okulların yüzde 10'luk dilimi nitelikli okul ilan edilirken, geri kalanı ise niteliksiz olmuştur. Nitelikli okullara sınavla öğrenci alınacağı açıklanmış, 35 ilimizde hiçbir Anadolu Lisesi nitelikli okul sınıfına girememiştir. Eskişehir özelinde ise 15 lise nitelikli okul kapsamına alınmış, Atatürk Lisesi, Kılıçoğlu Anadolu Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi gibi liseler niteliksiz lise olmuştur. Niteliksiz lise kapsamına alınan Atatürk Lisesi bizzat Atatürk'ün emri ile lise yapılmıştır. 1933 yılında verilen emirle lise yapılan bu kurum, köklü bir geçmişe sahiptir. Ülkemiz için birçok değerli insan yetiştirmiş, 60 bine yakın mezun vermiştir. Böylesine tarihi olan bu önemli yuvanın niteliksiz bir kurum olarak sayılması üzücü ve yanlıştır."