Atatürk Orman Çiftliği'nde basın mensupları için hatıra ormanı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Atatürk Orman Çiftliği'nde basın mensupları için bir hatıra ormanı oluşturulduğunu ve hatıra ormanında 312 fidanı toprakla buluşturduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Orman Çiftliği'nde Bakanlık tarafından tesis edilen ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 1071 fidanı toprakla buluşturduğu Başbakanlık Hatıra Ormanı'nın arka tarafında basın mensupları için bir hatıra ormanı oluşturuldu.

Başbakan Binali Yıldırım'ı takip eden muhabir ve kameramanlar başta olmak üzere, gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri, Ankara temsilcileri, haber ajansları yöneticileri ve Başbakanlıkta görev yapan basın mensupları için oluşturulan "Başbakanlık Basın Mensupları Hatıra Ormanı"na 312 fidan dikildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla oluşturulan hatıra ormanına dikilen fidanlara, gazetecilerin isim kartları da takılacak.

Fidan dikilen basın mensuplarının adına hazırlanan sertifikalar, Bakan Eroğlu tarafından imzalanarak kendilerine gönderilecek.