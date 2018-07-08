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Atatürk Orman Çiftliği'nde basın mensupları için hatıra ormanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 14:31 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Atatürk Orman Çiftliği'nde basın mensupları için hatıra ormanı oluşturularak 312 fidan toprakla buluşturuldu - Bakan Veysel Eroğlu: - "Artık kıymetli basın emekçilerimizin Atatürk Orman Çiftliği'nde dikili birer fidanları var"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Atatürk Orman Çiftliği'nde basın mensupları için bir hatıra ormanı oluşturulduğunu ve hatıra ormanında 312 fidanı toprakla buluşturduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Orman Çiftliği'nde Bakanlık tarafından tesis edilen ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 1071 fidanı toprakla buluşturduğu Başbakanlık Hatıra Ormanı'nın arka tarafında basın mensupları için bir hatıra ormanı oluşturuldu.

Başbakan Binali Yıldırım'ı takip eden muhabir ve kameramanlar başta olmak üzere, gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri, Ankara temsilcileri, haber ajansları yöneticileri ve Başbakanlıkta görev yapan basın mensupları için oluşturulan "Başbakanlık Basın Mensupları Hatıra Ormanı"na 312 fidan dikildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla oluşturulan hatıra ormanına dikilen fidanlara, gazetecilerin isim kartları da takılacak.

Fidan dikilen basın mensuplarının adına hazırlanan sertifikalar, Bakan Eroğlu tarafından imzalanarak kendilerine gönderilecek.

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- "Kıymetli basın emekçilerimizin dikili fidanları var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, basın mensuplarının çok meşakkatli bir mesleği icra ettiklerini belirtti.

Kameramanından muhabirine, temsilcisinden genel yayın yönetmenine kadar basın camiasında çalışan basın mensuplarının, büyük emekle Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri kamuoyuna ulaştırdıklarını vurgulayan Eroğlu, Başbakanlık Hatıra Ormanı oluştururken basın mensuplarını da unutmadıklarını kaydetti.

Eroğlu, "Başta Sayın Başbakanımızı takip eden basın mensuplarımız olmak üzere gazete, televizyon ve ajans muhabirleri, temsilciler ve genel yayın yönetmenleri adına 312 adet fidanı toprakla buluşturduk. Artık kıymetli basın emekçilerimizin Atatürk Orman Çiftliği'nde dikili birer fidanları var." ifadelerini kullandı.

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