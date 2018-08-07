"Atatürk Stadı millet bahçesine dönüşmek için gün sayıyor"

ESKİŞEHİR (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, artık görevini tamamlayan Atatürk Stadı'nın millet bahçesine dönüşmek için gün saydığını söyledi.

Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, AGİTPA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı, "millet bahçesi" için yıkımına başlanan Atatürk Stadyumu'ndaki çalışmaları yerinde inceleyip, görevlilerden bilgi aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Avcı, eski adıyla Atatürk Stadyumu'nun artık miadını doldurduğunu belirterek, Eskişehir'in, Sazova Mahallesi'nde uluslararası standartlarda çok güzel yeni bir stada kavuştuğunu vurguladı.

"Atatürk Stadı artık görevini tamamladı. Şimdi burası millet bahçesine dönüşmek için gün sayıyor." ifadesini kullanan Avcı, şunları kaydetti:

"Bunun ilk adımı, önce buranın tesviyesi, yıkımı, temizlenmesi ve millet bahçesi düzenlemeleri için hazır hale getirilmesi... Bu işlemler 90 gün sürecek. Üç ay içinde burası millet bahçesi yapımına hazır hale getirilmiş olacak. İşlemler sonrasında peyzaj çalışmalarına başlanacak. Burası yaklaşık 54 dönümlük bir alan. Burasının içinde Eskişehir'in kendine özgü bitkilerinin de olduğu bir millet bahçesi kurulacak. Millet bahçesinin ortasında eski Atatürk Stadyumu'nun devamı olduğunu simgeleyecek şekilde santra yuvarlağını da sembolik bir biçimde muhafaza edeceğiz inşallah. Böylelikle Eskişehirlilerimizin gelip dinlenebilecekleri çok güzel bir rekreasyon alanı oluşturulacak. Burada herhangi bir betonlaşmaya izin verilmeyecek. Sadece millet bahçesi yapmıyoruz, altında da Eskişehir'in çok ihtiyaç duyduğu, Eskişehir trafiğini de rahatlatacak, 700 araçlık bir yeraltı otoparkı yapıyoruz."

Değerlendirmesinin sonunda Hacı Bayram-ı Veli'nin deyişiyle yapılan çalışmaya göndermede bulunan Avcı, "Nagehan ol şara vardım ol şarı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım taş-ü toprak üresinde." ifadesini kullandı.

