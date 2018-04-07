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Atatürk Toplum Eğitim Merkezi 20. yılını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:40 | Son Güncelleme

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Atatürk Toplum Eğitim Merkezi 20.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Atatürk Toplum Eğitim Merkezi 20. yılını Türk Japon Vakfı’nın Oran’daki merkezinde kutladı.
Çankaya Belediyesinin birçok konuda destek verdiği, kadınların ve kız çocuklarının her alanda eğitimi konusunda faaliyet gösteren Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) Atatürk Toplum Eğitim Merkezi, 20. yılını Türk Japon Vakfı’nın Oran’daki merkezinde kutladı.
TSKF Atatürk Toplum Eğitim Merkezi Başkanı Mizyel Zorluoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Özden Toker başta olmak üzere çok sayıda cumhuriyet sevdalısı kadın katıldı. Kadın hakları, kadın ve kız çocuklarının eğitimi gibi konular üzerine birçok projeyi hayata geçiren TSKF Atatürk Toplum Eğitim Merkezi’nin kısa tarihçesinin anlatıldığı film gösteriminin ardından başlayan etkinlikte açılış konuşmasını yapan Zorluoğlu, "Biz bir sivil toplum örgütünden öte bir aileyiz, kurucularıyla, öğretmenleriyle, kursiyerleriyle kocaman bir aile" dedi.
Zorluoğlu, TSKF Atatürk Toplum Eğitim Merkezi’nin 1998 yılında Mustafa Kemal Mahallesi’nde başlayan hikayesinin bugün Çankaya Belediyesinin tahsis ettiği birimde devam ettiğini belirtti. Zorluoğlu Çankaya Belediyesine desteklerinden ötürü teşekkür ederek, TSKF Atatürk Toplum Eğitim Merkezi’nin bugüne kadar 5 bini aşkın insana ulaştığını dile getirdi.
Etkinlik kursiyer ve öğretmenlerden oluşan koronun konseriyle sona erdi.

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