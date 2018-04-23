Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

Uşak'ın Eşme İlçesi Takmak köyünün sakinleri Atatürk'ün Uşak'ta 3 Eylül 1922'de konakladığı sırada köylerinde çekilen ve 'Ordular ilk hedefinizi Akdeniz'dir ileri' emrinin simgesi haline gelen fotoğrafın komşuları Afyon ili tarafından sahiplenilmek istendiğini belirterek "O fotoğraf bizim köyde çekildi. Belgeleri ile birlikte ispatlıyoruz' diyerek fotoğrafın çekildiği yer olduğunu belirttikleri koruma altındaki meşenin altında basın açıklaması yaptılar.

Köylülerin iddiasına göre; Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk ve silah arkadaşları Takmak köyündeki bir ağacın altında fotoğraf çektirmiş ve Atatürk burada "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini vermişti. Ancak geçen günlerde bazı gazete ve televizyonlarda fotoğrafın Afyonkarahisar'da çekildiği yolunda çıkan haber üzerine köylüler duruma isyan etti.

Atatürk'ün silah arkadaşları ile birlikte çekildiği o fotoğrafın Takmak Köyü'ne ait olduğunu belirten Takmak Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Ali Terziler, Takmak Muhtarı Hulusi Çıvgın, ihtiyar heyeti ve köylüler bu yönde delilleri olduğunu belirttiler.