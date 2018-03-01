Atatürk Üniversitesi başarısını sürdürüyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan "URAP Araştırma Laboratuvarı", Türkiye’nin en iyi üniversitesi sıralamasını açıkladı.

Atatürk Üniversitesi Genel Sıralamada 148 üniversite arasında 14.’üncü olurken, Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında 102 üniversite arasında 11. ve Tıp Fakültesi Olan Üniversiteler Sıralamasında ise 74 üniversite arasında 8. sırada yer aldı.

Sıralamada, "makale sayısı","öğretim üyesi başına düşen makale sayısı", "atıf sayısı", "öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı", "doktora mezun sayısı", "doktora öğrenci oranı", "öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı" olmak üzere 9 kriter esas alındı.