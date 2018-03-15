Atatürk Üniversitesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı ve Geleneksel Önlük Giydirme Töreni, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda gerçekleşti.

Törene, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Koçan, akademisyenler, sağlık çalışanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin açılışında, Öğrenci Temsilcisi Miraç Selcen Özkan ve Tabipler Odası Başkanı Uzm. Dr. Ayhan Kul ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Koçan günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Levent: “Hekimlik bir gönül işidir”

14 Mart gününün, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının kendi mesleklerinin kıymetlerini daha iyi anlamaları, dayanışma içinde olmaları ortak sorun ve çözümlerini bulmaları açısından önemli olduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Levent: “Konuşmama Hipokrat’ın bir sözüyle başlamak istiyorum. ‘Tıp bir sanattır. Hem de içinden insanlık sevgisinin koparılmadığı çok zor bir sanat.’ Hekimlik bir gönül işidir. Bir hekimde öncelikle insan sevgisi olmalıdır. İnsan sevgisini yüreğimizden eksik etmeyelim ve yaratılanı yaratandan dolayı sevelim. Hekimliği tüm benliğimizle kabul ettiğimiz için icra ettiğimiz bu mesleği fedakârlık gözüyle görmeyelim. Sizden istirhamım sağlığınıza kavuştuğunuz zaman hekimlerimizi unutmayalım. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize şükranlarımı sunuyor, 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor ve Tıp Fakültesine verdiği özel önemden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Rektör Çomaklı: “14 Mart işgale karşı direnenlerin bayramıdır”

14 Mart Tıp Bayramının, tüm sağlık çalışanlarını hatırlamak, bu alandaki hizmetlerin gözden geçirilmesi ve herkese eşit ve kaliteli sağlık hizmeti sunulması konularının dile getirilmesi açısından önemli bir gün olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “100 yıl önce işgale karşı direnerek bu vatan için şehit olan Tıp Fakültesi öğrencilerinin bu direnişleri ile 14 Mart’ın Tıp Bayramı olarak kutlanması bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Üniversite hastanelerimizin birçoğunda yapılabilen her türlü organ nakli ve üst düzey ameliyatların yanı sıra, verilen nitelikli sağlık hizmeti yurt dışına giden hasta sayısını azaltmıştır. Ülkemizden gelişmiş ülkelere hekimler gitmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak Üniversitemiz hastanesinde de gerek kalp hastalıklarının tedavileri ve gerekse gerçekleştirilen başarılı organ nakli operasyonları ile hastalar uzak illerimize gitmeden tedavi ediliyorlar. Organ nakli operasyonlarının daha da genişletilmesi için tüm imkânları sağlamaya çalışıyoruz. Üniversitelerde yetişmiş öğretim üyelerimizin ve nitelikli sağlık elemanlarının sayısı arttıkça, yeni gelişen teknolojik olanaklara kavuştukça, araştırmaya yönelik alt yapı ve çalışmalara gereken önem verildikçe, Ülkemizden dışa giden hasta sayısı daha da azalacak ve sağlık alanında Ülkemiz dünyada, bölgemiz de ülkemizde yıldızlaşmaya devam edecektir” dedi.

“Sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde halkın hizmetine sunulması çok önemlidir”

Sağlık alanında son yıllarda güzel gelişmelerin olduğunu ve sağlık hizmetlerinin tüm ülke düzeyinde önemli ölçüde arttığını belirten Çomaklı sözlerine şu şekilde devam etti: “Sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde halkın hizmetine sunulması çok önemlidir. Bölge insanına sunduğumuz yüksek sağlık hizmetlerinin yanında Üniversitemizin tüm öğretim elemanlarının akademik enerjilerini ve zamanı daha aktif olarak kullanabilmeleri için hastanemizdeki “öğretim üyeleri polikliniğini” oluşturduk. Üniversitemiz 61 yıllık süreçte sahip olduğu bilimsel birikimi, ülkemizin 2023 vizyon ve hedeflerine uygun biçimde tüm dünyada tercih edilen bir konuma gelerek kullanacaktır. Büyük düşünmek esastır ve Büyük Türkiye için yürümek değil, koşmak zamanıdır”

Hekimlerin mesai gözetmeksizin hastaların sağlık bulması için hizmet verdiklerini hatırlatan Prof. Dr. Çomaklı sözlerini sonlandırırken şu ifadeleri kullandı: “Deprem ve benzeri doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde bile kendi canlarını ortaya koyarak çalışan, bu kutsal mesleğin mensupları, olağanüstü bir özveri ile ve insanüstü gayretlerle hizmet etmeye devam etmektedirler. Sağlıklı ve mutlu bir hayat sunma çabası içerisinde olan tüm hekim, akademisyen ve sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyorum, hepinize saygılarımı sunuyor, esenlikler diliyorum”

Açılış konuşmalarının ardından müzik dinletisi eşliğinde akademik kariyerlerinde yükselen öğretim üyelerine cüppeleri giydirildi. Tören, 300 tıbbiyeli öğrenciye önlüklerinin giydirilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.