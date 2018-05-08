Atatürk Üniversitesi'nde bahar şenlikleri

Atatürk Üniversitesi'nde (AÜ) geleneksel bahar şenlikleri, açılış programıyla start aldı.

Nene Hatun Kültür Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin, yorucu fakat başarılı bir eğitim yılı geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilere seslenen Çomaklı, "Ülkemizden ve dünyanın çeşitli noktalarından üniversiteye gelen öğrenciler, başarı tescil edecek bilginin taşıyıcısı ve insanlığın geleceğidir. Öğrenciler, sizler, neşenin, sevincin, barışın yanı sıra kardeşliğin sembolü olacaksınız. Üniversitemiz marka olmak istiyor. Bizler de, öğrencisinden akademisyenine, idari personelinden tüm çalışanlarına kadar var olan gücümüzle çalışıyoruz. Bizim için önemli olan, nicelikten çok nitelikli öğrenci yetiştirmektir." dedi.

Çomaklı, Atatürk Üniversitesi'nin, bir dünya üniversitesi olması için yenilenme, değişim ve dönüşüm sürecine girdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Üniversitemizde bahar şenlikleri geleneksel hale gelmiştir. Bahar, tazelenmenin sembolüdür. Eğitim dönemi boyunca yoğun bir ders yılı geçirdiniz, dinlenmek sizin hakkınızdır. Şenliklerde öğrencilerin doğrudan rol alması bizim için önemlidir. Şenlikte zengin bir içerikle öğrencilerin yanındayız. Gelecek yıllarda, daha çok üniversitemizden öğrencilerimizin, doğrudan doğruya aktif olarak yer alacağı programlar yapacağız."

Bahar şenliği 10 Mayıs'ta sona erecek.

