Atatürk Üniversitesinde proje heyecanı başladı

Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Bilimsel Ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca, bu yıl 49.’su düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Atatürk Üniversitesinde start aldı.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen ve bilim insanlarının yetişmesinde önemli bir basamak olan Lise Öğrencilerine yönelik Araştırma Projeleri Yarışması Sergisinin Atatürk Üniversitesinde gerçekleşen açılış törenine; Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Vali Yardımcısı Ayhan Terzi ile projeleri sergilenen öğrenciler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Teknolojik Tasarım olmak üzere 12 alanda düzenlenen yarışmada projelerin ön değerlendirmeleri, çeşitli üniversitelere mensup uzman akademisyenlerden oluşan bölge jürileri tarafından yapıldı. Ön değerlendirme sonuçlarına göre seçilen 12 ilin her birinde 100 proje, toplamda ise bin 200 proje, tasarımlarını sergilemek üzere davet edildi.

Rektör Çomaklı: “Gençlerimizin Düşüncelerindeki Kıvılcımlar Bu Tür Etkinlikler Sayesinde Birer Meşaleye Dönüşecek”

Atatürk Üniversitesinde proje kültürünün yerleşmesi noktasında çok önemli adımlar attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini ifade ederek sözlerine başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Bu konuda ülkemizin en önemli kurumu olan TÜBİTAK ile çok önemli iş birliklerine imza atıyoruz. Gençlerimizin dimağında proje kültürünün yerleşmesi için tertip edilen, her geçen yıl daha başarılı sonuçlar doğuran ve bu yıl 49.’su düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının, Atatürk Üniversitesi olarak bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Büyük ümitler bağladığımız gençlerimizin düşüncelerindeki kıvılcımların bu türden etkinliklerle birer meşaleye dönüşeceğinden ve geleceğimizi aydınlatacağından şüphemiz yoktur. Bu vesileyle bugün kıymetli projeleriyle aramızda bulunan gençlerimizi, onları proje üretmeleri konusunda destekleyen ve onlara yol gösteren öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi en içten duygularla selamlıyorum. Bütün bu gayret ve özveri gerektiren bu süreci yürüten arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyor, yapılan çalışmaların memleketimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Bilim ve Teknoloji Haftasında, 12 Mart 2018 tarihinde 12 ilde eş zamanlı olarak açılışı yapılan sergiler, 14 Mart 2018 akşamına kadar bilim ve teknolojiye ilgi duyan tüm öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar tarafından Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde ziyaret edilebilecek.