Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yeni Genel Başkanı belli oldu

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 15’inci olağan kurultayı Ankara'da yapıldı.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanlığı için mevcut Başkan Tansel Çölaşan ile CHP eski Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum yarıştı.
Yapılan seçimin sonucunda CHP eski Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum ADD'nin yeni Genel Başkanı seçildi.
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