Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Özkan ARSLAN/ ANKARA, (DHA) - ATATÜRK'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli şahıs, 5186 sayılı yasaya muhalefet ederek Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklamaya sevk edilmiştir." denildi.

