Atatürk'e hakaret eden S.İ'ye tutuklama talebi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan S.İ. adliyeye sevk edildi.
Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
S.İ. işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, S.İ'nin Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklama talebiyle soruşturma savcısınca sulh ceza hakimliğine sevk edildiği kaydedildi.
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