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Atatürk’ün anısına yakışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 14:00 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934 yılında kaldığı Çayiçi Caddesi üzerindeki tarihi bina, Edremit Belediyesi tarafından restore ediliyor.

Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934 yılında kaldığı Çayiçi Caddesi üzerindeki tarihi bina, Edremit Belediyesi tarafından restore ediliyor. Aslına uygun olarak restore edilecek tarihi yapı Ulu Önderin hatırları ile donatılacak.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatük’ün Edremit’e ikinci kez geldiği 14 Nisan 1934 tarihinde konakladığı Çayiçi Caddesi üzerindeki tarihi bina Edremit Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore ediliyor. Halk arasında ‘Atatürk’ün kaldığı ev’ ve ‘Sezai Beyin evi’ olarak bilinen Tuzcumurat Mahallesi Çayiçi Caddesi üzerinde, yıllardır metruk bir halde bekleyen, bahçeli, iki katlı tarihi ev CHP’li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’nın başlattığı girişimler sonucunda kamulaştırma yoluyla Edremit Belediyesi’ne kazandırılmıştı. Anıtlar Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınmasından sonra tarihi yapının restorasyon çalışmalarına başlandı.
Tarihi evin Edremit’e yakışır hale getirileceğini belirten Başkan Saka, tarihi yapının “Atatürk Evi Kültür Merkezi” adı ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirasına yakışır şekilde aslına uygun olarak yeniden Edremit’e kazandırılacağını söyledi. Saka, "Yıllardır şehrin merkezinde metruk bir şekilde duran ilçemizin en önemli kültür miraslarından olan bu yapının Anıtlar Kurulu’ndan gerekli izinleri alındıktan sonra aslına uygun bir şekilde restore çalışmalarına başladık. Ulu Önderimizin Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi anısına yakışır şekilde Edremitimizin prestij merkezi haline getireceğiz” dedi. Çalışmalarının belirlenen program dahlinde tamamlanarak 10 Kasım 2018’te hizmete açılmasının planlandığını da ifade etti.

Atatürk’ün anısına yakışacak

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Atatürk’ün anısına yakışacak

Atatürk’ün anısına yakışacak
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Atatürk’ün anısına yakışacak

Atatürk’ün anısına yakışacak
3 / 6

Atatürk’ün anısına yakışacak

Atatürk’ün anısına yakışacak
4 / 6

Atatürk’ün anısına yakışacak

Atatürk’ün anısına yakışacak
5 / 6

Atatürk’ün anısına yakışacak

Atatürk’ün anısına yakışacak
6 / 6

Atatürk’ün anısına yakışacak

Atatürk’ün anısına yakışacak
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