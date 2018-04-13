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Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 84'üncü yılı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 23:03 | Son Güncelleme

BALIKESİR Ayvalık'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 84'üncü yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR Ayvalık'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 84'üncü yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ayvalık'a gelişinin 84'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen program, Karayolları 29'uncu Şube Şefliği bahçesinden başladı. Ayvalıklılar, evlerinin balkonlarını ve pencerelerini Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrakları ile donattı. Atatürk'ün ilçeye giriş yaptığı güzergah üzerinden Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, Ayvalık İlçe Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, 84 yıl önce Atatürk'ü karşılayanlar arasında yer alan Fikret Hasan Molvalı (93) ve Mehmet Kazmacı (96) ile öğrenciler ve çok sayıda kişi yürüyüşe geçti. Katılımcılar, Ayvalık Belediyesi Bando Takımı'nın marşlarıyla yürüdü. Protokol üyeleri ve Ayvalıklılar, ellerinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı'na, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelenkleri bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ayvalıklılar, ellerindeki karanfilleri Atatürk Anıtı'na bıraktı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Mustafa Kemal Atatürk'ün 84 yıl önce Ayvalık'a gelişiyle ilçeyi şereflendirdiğini belirterek, "Sadece ülkesine değil bütün dünyaya ışık saçmış. Önüne kırmızı halı sermişler, kaldırtmış halkının yanına geçmiş. Mustafa Kemal Atatürk çok büyük bir insan, o bizim başöğretmenimiz ve biz hepimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün talebeleriyiz” dedi. Başkan Gençer'in konuşmasının ardından tören, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

84 YIL SONRA AYNI HEYECANINI YAŞADILAR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 13 Nisan 1934 tarihinde, Ayvalık’a yaptığı ziyarette 9 yaşındayken, arkadaşlarıyla birlikte karşılama törenine katılan Fikret Hasan Molvalı ile o tarihe 12 yaşında olan ve halk arasındaki konuşmaları duyunca koşarak, Atatürk'ü karşılamaya giden Mehmet Kazmacı, 84 yıl sonra yıl dönümü töreninde aynı heyecanı yaşadı.

'KIRMIZI HALI SERDİLER, KALDIRTTI'

Atatürk'ün Ayvalık'a gelişi dolayısıyla her yıl düzenlenen törenlere katılan ve ilk günkü gibi heyecan yaşayan Mehmet Kazmacı, “Duyduk ki bizi kurtaran paşamız geliyor, karşılamaya gittik. Atatürk, ilçeye ayak bastığında, bütün Ayvalık kendisini karşıladı. Atatürk, arabasından inerken, kırmızı halı serdiler; kabul etmedi, kaldırttı. Şapkasını çıkarıp, bizi selamladı. 'Bizi kurtaran paşamız geldi' diye heyecandan ve mutluluktan havaya uçuyorduk” dedi.

'MÜTHİŞ KALABALIK VARDI'

Atatürk'ü görmenin heyecanını hala içinde ilk günkü gibi yaşadığını anlatan Fikret Hasan Molvalı ise "Atatürk’ü gördüğüm zaman ikinci sınıftaydım. Gazi Okulu'nda okuyordum. Ellerimizde bayraklarla bizi sıraya dizdiler. Atatürk geldi. Arabasından indi. Müthiş bir kalabalık vardı. Bu anları, Atatürk değil de başka biri olsaydı unuturduk, aklımızda tutamazdık. O anlar bize anı olarak kaldı. Golf pantolonunu hatırlıyorum. Kırçıllı bir pantolon, başında kasketi vardı. Atatürk gördüğüm için çok mutluyduk" diye konuştu.

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