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Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 99. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 15:00 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy: - "Milli Mücadele ruhunu asla kaybetmedik ve bizi kendisine düşman sayanlar şunu bilsinler ki bu vatan her an Gazi Mustafa Kemaller, Erzincan'da her an Fevzi Efendiler yetiştirecek güçte bir milleti barındırmaktadır"

ERZİNCAN (AA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Tören, Atatürk'ün 99 yıl önce Erzincan'da karşılanışını sembolize eden Türk bayrağının, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce görevlendirilen sporcularca Erzincan Belediye önündeki Atatürk Anıtı'na getirilmesi ve anıta çelenk bırakılmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, burada yaptığı konuşmada, Gazi Paşa'nın Anadolu'yu gezerken Erzincanlılara duyduğu güveni "Erzincan'ın az zamanda layık olduğu ve cumhuriyetin kendisinden beklediği mertebede nur ve feyiz kaynağı olacağına tamamen inanıyorum." sözleriyle ifade ettiğini söyledi.

Bugün, hürriyet içerisinde yaşanılan bu topraklarda huzur ve sükunet ortamını sağlayan kahramanlara borçlu olunduğuna dikkati çeken Başsoy, "Milli Mücadele ruhunu asla kaybetmedik ve bizi kendisine düşman sayanlar şunu bilsinler ki bu vatan her an Gazi Mustafa Kemaller, Erzincan'da her an Fevzi Efendiler yetiştirecek güçte bir milleti barındırmaktadır." dedi.

Başsoy, kendilerine emanet edilen, her bir tarafı şehit kanlarıyla sulanmış 780 bin kilometre vatan toprağını namusları gibi korumaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Dün olduğu gibi bugün de bu milleti birbirine düşürmeye, bu vatanı bölüp parçalamaya çalışan bedbahtlar sinsi sinsi plan yapmaya devam ediyorlar ancak kurmuş oldukları planlarını hiçbir zaman hayata geçirmede muvaffak olamadılar, olamayacaklar." diye konuştu.

Törenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Belediye Başkanlığı Kültür Evi arkasında düzenlenen "Atatürk Kitapları ve Fotoğrafları" konulu kitap sergisinin açılışı yapıldı.

Törene, Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile diğer yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Erzincan gelişi tören

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