ERZİNCAN (AA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Tören, Atatürk'ün 99 yıl önce Erzincan'da karşılanışını sembolize eden Türk bayrağının, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce görevlendirilen sporcularca Erzincan Belediye önündeki Atatürk Anıtı'na getirilmesi ve anıta çelenk bırakılmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, burada yaptığı konuşmada, Gazi Paşa'nın Anadolu'yu gezerken Erzincanlılara duyduğu güveni "Erzincan'ın az zamanda layık olduğu ve cumhuriyetin kendisinden beklediği mertebede nur ve feyiz kaynağı olacağına tamamen inanıyorum." sözleriyle ifade ettiğini söyledi.

Bugün, hürriyet içerisinde yaşanılan bu topraklarda huzur ve sükunet ortamını sağlayan kahramanlara borçlu olunduğuna dikkati çeken Başsoy, "Milli Mücadele ruhunu asla kaybetmedik ve bizi kendisine düşman sayanlar şunu bilsinler ki bu vatan her an Gazi Mustafa Kemaller, Erzincan'da her an Fevzi Efendiler yetiştirecek güçte bir milleti barındırmaktadır." dedi.