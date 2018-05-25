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Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 99. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:03 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: - "Cumhuriyete uzanan Kurtuluş Savaşı'mızın ilk adımı Samsun'da atılmış, ilk kıvılcımı Havza'da çakılmış, milli mücadele ateşi çığ gibi büyümüştür"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Cumhuriyete uzanan Kurtuluş Savaşı'mızın ilk adımı Samsun'da atılmış, ilk kıvılcımı Havza'da çakılmış, milli mücadele ateşi çığ gibi büyümüştür." ifadesini kullandı.

Usta, Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 16 Mayıs 1919'da bindiği Bandırma Vapuru'nda, "Biz Anadolu'ya ne silah ne cephane götürüyoruz. Biz ideali ve imanı götürüyoruz." diyerek yola çıkan Mustafa Kemal Paşa'nın, 19 Mayıs 1919'da ayak bastığı Samsun'da halkın sevgi seli ve coşkusuyla karşılandığını belirtti.

Samsun'da yürüttüğü çalışmalar sonrasında karargahını Havza'ya taşıma kararı alan Atatürk'ün, 25 Mayıs'ta ilçeye ulaştığını, Havza'nın 18 gün yüce öndere ev sahipliği yaptığını anlatan Usta, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Havzalılara, 'Düşman bizi öldürmek niyetinde değildir. Düşmanın niyeti bizi diri diri gömmektir. Şimdi çukurun tam kenarında bulunuyoruz. Son bir gayretle kendimizi kurtarmamız mümkündür. Zaten başka bir imkan yoktur' diye seslenerek mücadelenin ateşini yakmıştır. İlk teşkilatı Havzalılar kurmuştur. 4 bin 500 kişi Mustafa Kemal'in emrine verilmiştir. 30 Mayıs'ta ilk mitingi Havzalılar yapmıştır. Milli mücadelenin ilk hareketi böylece başlamıştır. Cumhuriyete uzanan Kurtuluş Savaşı'mızın ilk adımı Samsun'da atılmış, ilk kıvılcımı Havza'da çakılmış, milli mücadele ateşi çığ gibi büyümüştür."

Usta, 25 Mayıs 1919'da Havza'da çakılan ilk kıvılcımın 99. yıl dönümünde, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Kurtuluş Savaşı'nda yaşamını yitiren tüm şehitleri rahmetle anarak, "Atatürk'ün, 'Muhterem Havzalılar, ilk cüreti, ilk cesareti gösteren, ilk teşkilatı yapan sizlersiniz. İnkılap ve cumhuriyet tarihinde kahraman Havza'nın büyük bir yeri vardır.' diye seslendiği Havzalıların torunlarından biri olmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

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Atatürk’ün Havza’ya Gelişi MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta

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