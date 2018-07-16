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Atatürk'ün Kızılcahamam’a gelişinin 84'üncü yıl dönümü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 18:13 | Son Güncelleme

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelişinin 84'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Kızılcahamam’a gelişinin 84'üncü yıl dönümü kutlandı

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelişinin 84'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.
Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Belediye Meclis Üyesi Songül Ergelen, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, CHP İlçe Başkanı Yüksel Altun, CHP İlçe Sözcüsü Mehmet Demirbaş, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Jandarma Komutan Vekili Astsubay Uğur Yılmaz, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Mehmet Yıldız törendeki konuşmasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçemize gelişinin 84'üncü yıl dönümünü kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum" dedi.
Belediye Başkanı Muhittin Güney de konuşmasında, ilçenin doğal güzelliklerini görmek isteyen Atatürk'ün, Afet İnan ve beraberindeki heyetle 16 Temmuz 1934'te ilçeye geldiğini söyledi. Atatürk'ün, kendisini karşılayan heyete hitaben yaptığı konuşmadaki, "Bu turistik beldede oteller yapılmalıydı. Kaplıca suyundan daha modern tarzda istifade edilebilirdi. Ormanların bakımı ve yenilerinin yetiştirilme gayretleri bu yerlere büyük imkânlar sağlardı" sözlerini hatırlatan Başkan Güney, Ulu Önder'in kendisine ikram edilen suyu içerek, övgülerde bulunduğunu da kaydetti.
Törende CHP İlçe Başkanı Altun ve CHP İlçe Sözcüsü Demirtaş da birer konuşma yaptı.

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Atatürk'ün Kızılcahamam’a gelişinin 84'üncü yıl dönümü kutlandıAtatürk'ün Kızılcahamam’a gelişinin 84'üncü yıl dönümü kutlandı

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