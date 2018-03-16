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’Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 95. yıl dönümü’

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 13:41 | Son Güncelleme

Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 95.

’Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 95. yıl dönümü’

Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 95. yıl dönümü, yarın yapılacak bir dizi etkinlikle kutlanacak.
Mersin Garında saat 10.30’da başlayacak olan kutlamalar kapsamında, trenle gelen gazilerin karşılanmasının ardından protokol üyeleri bando eşliğinde Cumhuriyet Alanı’na yürüyecek. Buradaki kutlamalar, Cumhuriyet Alanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulması, konuşmalar, şiirler ve halk oyunları gösterileriyle devam edecek.
Öte yandan Mersin Valisi Ali İhsan Su, Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Mersinliler Mersin’e sahip çıkınız’ öğüdü doğrultusunda tüm Mersinliler olarak birlik ve beraberlik içerisinde Mersin’imizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Mersinliler olarak 95 yıl önceki aynı heyecanı duymaya devam ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyor, tüm Mersinli hemşerilerime saygılarımı sunuyorum" dedi.
Kocamaz: "Mersin’e sahip çıkmaya kararlıyız"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise Atatürk’ün Mersin ziyaretinin, Mersinlilerin kente olan aidiyet duygusunun temeli olduğunu ifade ederek, "Atatürk, 17 Mart 1923 tarihinde Kuva-yi Milliye hareketinin en ateşli yaşandığı şehirlerden birisi olan Mersin’e ziyaret gerçekleştirmiş ve bu tarihten sonra da tam 6 kez Mersin’e gelmiştir. Ulu Önder Atatürk’ün Mersin’e geldiği ilk günün önemi daha büyüktür. Bu tarihte Millet Bahçesi’nde yaptığı konuşmasında ‘Mersinliler, memleketiniz Türkiye’nin çok mühim bir yerinde bulunuyor ve önemli bir ticaret noktasıdır. Mersin’e sahip çıkınız’ demiştir. Biz de Ata’mızın bu sözlerine istinaden Mersin’i geleceğe güvenle taşımak ve hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Mersin’i hak ettiği yere getirmek için hizmet aşkıyla canı gönülden çalışmaya her daim devam edeceklerini belirten Kocamaz, “Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmeye ve hayata geçireceğimiz projelerle Mersin’e sahip çıkmaya kararlıyız. Çünkü O, yaşadığı dönemde halkının refah, huzur ve mutlu bir şekilde yaşamasını sağlayacak adımlar attı. Bizler de Mustafa Kemal Atatürk’ün yılmaz savunucusu ve bekçileri olarak Mersin’i tarihi değerleriyle, doğal güzellikleriyle ve turizm potansiyeliyle ‘dünya kenti’ yapmak için azim ve kararlılıkla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

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