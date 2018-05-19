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Atatürk'ün Samsun'a çıkışının temsili töreni yapıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 13:29 | Son Güncelleme

19 MAYIS COSKUYLA KUTLANDI Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı Valilik önündeki alanda devam etti.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının temsili töreni yapıldı (2)

19 MAYIS COSKUYLA KUTLANDI
Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı Valilik önündeki alanda devam etti. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Vali Osman Kaymak konuşma yaptı. Ardından Vali Kaymak'a Selanik'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evinden getirilen toprak ile Balkanlardaki Türkleri temsilen bir Türk bayrağı takdim edildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Iğdır İl Temsilciliği'nin bisiklet sporcularının Iğdır'dan Samsun'a getirdikleri Türk bayrağı da Vali Kaymak'a verildi. Mehteran takımının yaptığı gösteri büyük alkış aldı. Halk oyunu ekibinin gösterisinin sonrasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün sporcularının yaptığı spor gösterileri beğeni topladı. Ayrıca 19 Mayıs Lisesi Mezunları ve Öğrencileri Hava Merasim Bölüğü'nün yaptığı ritim gösterisi de coşkuyu artırdı. Tırmanma sporu ile ilgilenen öğrencilerin alandaki platformun üzerine halatlarla çıkıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri ile Türk bayrağını platformdan aşağı indirmesi ise büyük alkış aldı. Kutlama programı sırasında renkli görüntüler oluştu.
FOTOĞRAFLI

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının temsili töreni yapıldı (2)Atatürk'ün Samsun'a çıkışının temsili töreni yapıldı (2)Atatürk'ün Samsun'a çıkışının temsili töreni yapıldı (2)Atatürk'ün Samsun'a çıkışının temsili töreni yapıldı (2)

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