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Atatürk'ün Samsun'a çıkışının temsili töreni yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 10:56 | Son Güncelleme

SAMSUN’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının temsili töreni yapıldı

Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 99 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a gelişini temsil eden Türk bayrağı askerler tarafından karaya çıkarıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşlarıyla birlikte milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a gelişinin 99’uncu yıl dönümünde kentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları da başladı. Ilk olarak İlkadım ilçesindeki Anıt Park içinde bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Burada saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Müdürü Ahmet Gürol Karayılmaz, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Kutlamalar daha sonra Tütün İskelesi önündeki Kurtuluş Yolu’nda devam etti. Halk oyunu gösterisi büyük beğeni topladı. Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a çıkışını temsilen Türk bayrağı askerler tarafından karaya çıkarılarak deniz subayı tarafından öpülüp gençlere teslim edildi. Gençler de Türk bayrağını öperek teslim aldı. Türk bayrağının Tütün İskelesi’nden karaya çıkarılmasının ardından buradaki program sona erdi.
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Atatürk'ün Samsun'a çıkışının temsili töreni yapıldıAtatürk'ün Samsun'a çıkışının temsili töreni yapıldıAtatürk'ün Samsun'a çıkışının temsili töreni yapıldıAtatürk'ün Samsun'a çıkışının temsili töreni yapıldı

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