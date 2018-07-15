Atatürk'ün silüeti, 22'ncisi kutlanan şenlikte görülemedi

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'ın Damal ilçesinde 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde' adıyla düzenlenen festival gününde, güneşin Karadağlar'a yansımasıyla oluşan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, havanın bulutlu olması nedeniyle görülemedi. Bu yıl 22'ncisi düzenlenen, 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' kapsamında ilk olarak, Damal ormanlığında düzenlenen festival halk oyunları ekibinin gösterisi ile başladı. Ardından mahalli sanatçılar konser verdi. Grup Abdal’ın konserine Vali Mehmet Emin Bilmez, CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Damal Kaymakamı Vedat Yılmaz, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal ile yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı. Yurt içinden ve yurt dışından Atatürk'ün dağa yansıyan silüetini izlemek için gelen çok sayıda vatandaş, hayal kırıklığı yaşadı. Silüeti izlemeye gelenler, müzik eşliğinde halaylar çekerken, çocuklar Türk bayraklı uçurtmalar uçurtarak silüetin çıkması için son ana kadar bekledi. Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, her yıl 15 Haziran- 15 Temmuz tarihleri arasında saat 17.55- 18.10 arasında ortaya çıkan Atatürk silüetini festival gününe kadar her gün izleme fırsatı bulduklarını, ancak festival günün havanın bulutlu ve yağmurlu olması nedeniyle silüetin çıkmamasına üzüldüklerini söyledi. Önal, "22 yıldır kesintisiz bu doğa mucizesi olan Atatürk silüeti için festival düzenliyoruz. Buradaki amacımız Damal'ın iki önemli değeri olan Atatürk silüetini ve Damal Bebeğini tanıtmak ve turizme kazandırmaktır" diye konuştu. Atatürk silüeti, ilk defa 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından görüldü. Silüetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi.



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