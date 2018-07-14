Atatürk'ün silüetine hava şartları engeli

Ardahan'ın Damal ilçesinde Karadağların eteğine yansıyan Atatürk'ün silüetini izlemek amacıyla düzenlenen ve bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri"nde, havanın bulutlu olması nedeniyle silüet görülemedi.

Damal festival alanında başlayan etkinlikte yöresel sanatçıların yanı sıra Grup Abdal konser verdi. Konser sonrası yağışların etkili olduğu anlarda vatandaşlar çadırlarda korunmaya çalıştı.

Daha sonra silüetin izleneceği seyir alanına geçildi. Seyir alanındaki uçurtma şenliğine ilgi yoğun oldu.

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenlikle Atatürk'ü dünyaya tanıtmayı ve insanları bölgeye çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Şenliklerin 22 yıl aralıksız başarılı şekilde yapıldığını dile getiren Önal, Karadağlar'ın eteklerine yansıyan silüetin yaz aylarında havanın açık olduğu 17.50 ila 18.10 saatlerinde izlenebildiğini aktardı.

Önal, şunları kaydetti:

"Bugün gölgeyi göremedik ama bir aya kadar izleniyordu. Her gün yüzlerce ziyaretçi gölgeyi görüyordu. Bugün şenlik günü olmasına rağmen havanın azizliğine uğradık ancak şenliğimiz gayet güzel geçti. Sadece Ardahan ve yurt içinden değil, Avrupa'dan da gelenler oldu. Binlerce insanımızı bugün misafir ettik. Atatürk bizim yüreğimizde yaşıyor. Bugün bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz."