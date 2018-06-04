Atatürk'ün sözleri özel afişlere yansıdı

İSTANBUL (AA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri, Fatih Kurtcu'nun özel tasarımlarla hazırladığı afişlere yansıdı.
Sanatçının 25 eserinden oluşan ikinci kişisel sergisi "Söz", Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.
Kurtcu, Atatürk'ün sözlerini Meclis binası, Türk Tarih Kurumu, İstanbul Üniversitesi ve Anıtkabir gibi yapılarla eşleştirerek, sanatseverlerin beğenisine sunuyor.
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde araştırma görevlisi olan Kurtcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşleştirmeleri kendisinin yaptığını söyledi.
Kurtcu, "İlk olarak bir karma sergi için Meclis binasını tasarlamıştım. Sonrasında Atatürk'ün beğendiğim ve yapılarla bağdaştırabileceğim sözlerinin olduğunu fark ettim. Mesela Atatürk, 'Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum' sözünü Çanakkale'de 57. Piyade Alayı'na söylüyor. Ben de bu sözü daha sonra yapılan 57. Piyade Alayı şehitliğiyle bağdaştırdım. 'Türkiye'yi kuran Türkiye halkına Türk milleti denir' sözünün Meclis'le daha uygun olduğunu düşündüm." diye konuştu.
Daha önce birçok karma sergiye katılan Kurtucu, şöyle devam etti:
"Birçok bina hafızamızdan kayboluyor. Binalar yıkılabiliyor, şekil ya da isim değiştirebiliyor. Biraz oldukları gibi kullanmak istedim. Mesela Yargıtay binası, Ankara Kızılay'da hala kullanılıyor ama İncek'te yeni bir bina yapılıyor. Bunların böyle kalmasını ve biraz da tarihe not düşmek için böyle bir çalışma yaptım. Her seferinde farklı konsept yapmaya özen gösteriyorum."
Kurtcu, sergi kataloğundaki sıralamanın kronolojik yapıldığını anlatarak, kataloğa ilk olarak Çanakkale Anıtı'nı, son olarak da Anıtkabir'i koyduklarını sözlerine ekledi.
Sergi, 22 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
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