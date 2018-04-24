ATB Başkanı Çandır: “Zeytinpark yaşam alanı haline geldi”

Antalya kent merkezinin en büyük yeşil alanı Zeytinpark, her yaş grubuna ev sahipliği yapıyor. Doğada iletişim eğitiminin verildiği Zeytinpark’ta, Hoşgörü için Futbol Turnuvası düzenlenirken, 23 Nisan’da da çocuklara fotoğraf eğitimi verildi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Zeytinpark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Zeytinpark’ın yaşam alanı haline geldiğini belirtti. Herkesi Zeytinpark’a sahip çıkmaya davet eden Çandır, “Doğa ile baş başa kalmanın adresi haline gelen Zeytinpark, yapılan etkinliklerle daha da güzelleşiyor. Herkes Zeytinpark’ın havasını solumalı” diye konuştu.

23 Nisan fotoğraf etkinliği

Zeytinpark’ta bir araya gelen çocuklar bahar çiçekleri arasında 23 Nisan’ı kutladı. 23 Nisan Fotoğraf Eğitimi etkinliğine katılan çocuklar, Zeytinpark’ın doğasını fotoğrafladı. Doğa fotoğrafçılığı ve makine kullanımı hakkında eğitim alan çocuklar, kır çiçekleri, tavşanların yanı sıra zeytin ağaçları ile çok sayıda çiçek ve böceğin fotoğrafını çekti. Temel fotoğrafçılık eğitimi alan çocuklar, böyle bir etkinliği sağladığı için Zeytinpark yönetimine teşekkür etti.