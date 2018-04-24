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ATB Başkanı Çandır: “Zeytinpark yaşam alanı haline geldi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:33 | Son Güncelleme

Antalya kent merkezinin en büyük yeşil alanı Zeytinpark, her yaş grubuna ev sahipliği yapıyor.

Antalya kent merkezinin en büyük yeşil alanı Zeytinpark, her yaş grubuna ev sahipliği yapıyor. Doğada iletişim eğitiminin verildiği Zeytinpark’ta, Hoşgörü için Futbol Turnuvası düzenlenirken, 23 Nisan’da da çocuklara fotoğraf eğitimi verildi.
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Zeytinpark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Zeytinpark’ın yaşam alanı haline geldiğini belirtti. Herkesi Zeytinpark’a sahip çıkmaya davet eden Çandır, “Doğa ile baş başa kalmanın adresi haline gelen Zeytinpark, yapılan etkinliklerle daha da güzelleşiyor. Herkes Zeytinpark’ın havasını solumalı” diye konuştu.

23 Nisan fotoğraf etkinliği
Zeytinpark’ta bir araya gelen çocuklar bahar çiçekleri arasında 23 Nisan’ı kutladı. 23 Nisan Fotoğraf Eğitimi etkinliğine katılan çocuklar, Zeytinpark’ın doğasını fotoğrafladı. Doğa fotoğrafçılığı ve makine kullanımı hakkında eğitim alan çocuklar, kır çiçekleri, tavşanların yanı sıra zeytin ağaçları ile çok sayıda çiçek ve böceğin fotoğrafını çekti. Temel fotoğrafçılık eğitimi alan çocuklar, böyle bir etkinliği sağladığı için Zeytinpark yönetimine teşekkür etti.

Doğada iletişim doğa ile iletişim
Zeytinpark gençlere de kapılarını açıyor. Zeytinpark, Akdeniz Üniversitesi ile yapılan protokol sonrasında üniversiteli gençlere de ev sahipliği yaptı. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü son sınıf öğrencilerine İletişim Uzmanı Seher Özen Karadeniz tarafından doğada iletişim doğa ile iletişim eğitimi verildi. Eğitime Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Reyhan Erdoğan da katıldı.

Hoşgörü için futbol turnuvası
Öte yandan çocuklara futbolda hoşgörüyü kazandırmak amacıyla, fair play kuralları ile oynanan Hoşgörü için Sokak Futbolu Turnuvası’nın ilk finali gerçekleşti.
Zeytinpark, Antalya Valiliği Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (LİDOSK) işbirliğinde düzenlenen Hoşgörü İçin Sokak Futbolu Turnuvası’nda çocuklar, futbol aracılığıyla hoşgörü, yardımlaşma, paylaşım, mütevazi ve anlayışlı olmayı öğreniyor. Turnuvanın Minikler, Küçükler ve Yıldızlar kategorisinde yarışan çocuklar için turnuva finali gerçekleşti. 130 takımın yarıştığı finalde derece giren takımlar, Zeytinpark’ta düzenlenen törende kupasını aldı. Turnuvanın, Gençler kategorisi maçları ise devam ediyor. Gençler kategorisi maçları 14 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek. Gençler kategorisinin final maçı ise 20 Mayıs 2018 Pazar günü yapılacak.

ATB Başkanı Çandır: “Zeytinpark yaşam alanı haline geldi”

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ATB Başkanı Çandır: “Zeytinpark yaşam alanı haline geldi”

ATB Başkanı Çandır: “Zeytinpark yaşam alanı haline geldi”
2 / 6

ATB Başkanı Çandır: “Zeytinpark yaşam alanı haline geldi”

ATB Başkanı Çandır: “Zeytinpark yaşam alanı haline geldi”
3 / 6

ATB Başkanı Çandır: “Zeytinpark yaşam alanı haline geldi”

ATB Başkanı Çandır: “Zeytinpark yaşam alanı haline geldi”
4 / 6

ATB Başkanı Çandır: “Zeytinpark yaşam alanı haline geldi”

ATB Başkanı Çandır: “Zeytinpark yaşam alanı haline geldi”
5 / 6

ATB Başkanı Çandır: “Zeytinpark yaşam alanı haline geldi”

ATB Başkanı Çandır: “Zeytinpark yaşam alanı haline geldi”
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ATB Başkanı Çandır: “Zeytinpark yaşam alanı haline geldi”

ATB Başkanı Çandır: “Zeytinpark yaşam alanı haline geldi”
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