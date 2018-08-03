ATB'den ABD'nin yaptırım kararına tepki

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, ABD'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Yavuz, yazılı açıklamasında, ABD Hazine Bakanlığınca açıklanan kararı değerlendirdi.

ABD'nin Türkiye'nin iki bakanını hedef alan uygulamasını eleştiren Yavuz, 50 yıllık geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlü geleneklere, dostluk, müttefiklik, stratejik ortaklık ve karşılıklı faydaya dayalı olarak bugünlere geldiğini vurguladı.

Türkiye-ABD ilişkilerinin, geçmişte de çok çetin sınavlardan geçtiğine işaret eden Yavuz, "Donald Trump yönetiminin, tüm uluslararası hukuk veya uygulamalara aykırı olarak aldığı yaptırım kararını kabul etmek asla mümkün değildir. ABD yönetiminin aldığı yaptırım kararı kabul edilemez. Devletimize karşı alınan bu yanlış karardan bir an önce dönülmelidir." ifadelerini kullandı.

