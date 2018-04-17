ATB’den Korkuteli Karyağdı Armuduna patent başvurusu

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Korkuteli Karyağdı Armudu için coğrafi işaret başvurusunda bulundu. ATB’nin başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yer aldı.
Yöresel Ürünler Projesi ve Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’le coğrafi işaret konusunda farkındalık oluşturan Antalya Ticaret Borsası, Antalya’nın yöresel zenginliklerini tescillemek için çalışmalarını sürdürüyor. Tavşan Yüreği Zeytin için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunan Antalya Ticaret Borsası, Korkuteli Karyağdı Armudu için de Kuruma coğrafi işaret başvurusunda bulundu. ATB’nin başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yer aldı.
Ticari değeri artacak
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret Borsası’nın menşe adı talebiyle Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuru inceleme aşamasına geldiğini belirtti. Korkuteli sınırları içerisindeki Akyar, Bayat, Yazır, Küçükköy, Esenyurt, İmrahor, Kargalık, Tatköy, Kargın ve merkez Mahallelerinde yetişen Korkuteli karyağı armudunun, 1950’li yıllardan bu yana bölgede üretildiğini kaydetti. Borsa’nın uzun süredir Korkuteli Karyağdı Armudu’nun tescili için çalıştığını vurgulayan Çandır, “Bölgenin flora ve klimasında yetişen Karyağdı Armudu, saydığımız merkezlerin dışında bile aynı tat ve aromayla yetişmiyor. Korkuteli Karyağdı Armudu piyasada değişik isimlerle tüketiciye ulaştırılıyor. Biz bölgemizin değerlerini koruma altına almak, ürettiğimiz ürünün ticari değerini artırmak için Türk Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. Ürünü inceleyen Türk Patent ve Marka Kurumu, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yer verdi. Umuyoruz kısa sürede bölgemizin bir değeri daha coğrafi işaret zırhına bürünecek” diye konuştu.
Kurumlara teşekkür
Korkuteli Karyağdı Armudu’yla ilgili çalışmanın kooperatifler ve yöresel ürünlerle ilgili çalışmanın bir parçası olacağını vurgulayan Çandır, “Gerek üretimin, gerekse paketleme ve pazarlamasının gelişmesi konusunda üreticilerimiz, kooperatiflerimiz ve üyelerimizle birlikte çalışmayı planlıyoruz” dedi. Çandır, başvuru sürecinde ATB’ye destek olan Antalya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Antalya Ziraat Odası Başkanlığı, Korkuteli Kaymakamlığı, Korkuteli Ziraat Odası Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu ve Korkuteli İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...
Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması
Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi
Trende ilişkiye giren çift bu halde yakalandı
AK Parti'yi kızdıracak sözler
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum