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Atçılık Okulu'nun kız öğrencileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 13:04 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ) Mahmudiye ilçesinde bulunan Atçılık Meslek Yüksekokulu'na kız öğrenciler ilgi gösteriyor.

Atçılık Okulu'nun kız öğrencileri

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/MAHMUDİYE (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ) Mahmudiye ilçesinde bulunan Atçılık Meslek Yüksekokulu'na kız öğrenciler ilgi gösteriyor. Üniversiteli kızlar, okulun harasında atlara binip eğitim görüyor.
ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu At Antrenörlüğü Bölümü'nde eğitim gören 70 öğrencinin 18'i kız öğrencilerden oluşuyor. Okulu Müdürü Dr. Hakan Çalışkan, atçılık kültürünü yaşatacak yeni nesilleri oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi. Okuldaki öğrencilerin üçte birini kız öğrencilerin oluşturduğunu belirten Çalışkan "Burada sektörün ihtiyaç duyduğu at antrenörleri yetiştirmeyi planlıyoruz. Eğitimlerimiz haftanın 7 günü sürüyor. Öğrenciler buradan ayrılmıyorlar, tatilde de burada oluyorlar. Eğitimimizin tamamı uygulamalı. Sektörün ihtiyaçlarına göre ders konularımızı belirledik. Öğrenciler buraya geldikleri andan itibaren uzman kadrolarımızın eşliğinde atlarla vakit geçirmeye başlıyorlar. Her birine birer at vermeye çalışıyoruz. At kaynağımız şu anda gayet uygun sayıda. Elimizde Alman menşeli, Hollanda menşeli Avrupa atları, Arap ve İngiliz safkanlarımız var, gösterişli yük atlarımız, yılkı atlarımız, pony atlarımız var. Öğrenciler okulun harasında atlara binerek eğitim görüyor" diye konuştu.
Öğrencilerden Gaye Akçakaya, "Buraya atları çok sevdiğim için geldim. Atlar küçüklüğümden beri çok hoşuma gidiyor. Onlarla ilgilenmekten çok keyif alıyorum. Bu yüzden burada okuyorum. Mezun olunca at antrenör olma istiyorum" dedi.
Eda Yavuz da "Bu bölümde okumaya başladığımda ilk başta çevremdekiler 'jokey mi olacaksın?' diye soruyorlardı. Ben bu işin antrenörlük kısmında yer almak istedim ve o yüzden bu bölümü seçtim" diye konuştu.
Öğrencilerinden babası İngiliz, annesi Türk olan Silver Jones ise eğitim gördüğü 'Midas' isimli atından okul bitince ayrılırken çok üzüleceğini söyledi. Mezun olduktan sonra atlı spor kulübünde at antrenörü olmak istediğini ifade eden Jones, “Atları çok seviyorum. Küçüklüğümden beri at sevme, at binme merakı içinde oldum" dedi.

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Atçılık Okulu'nun kız öğrencileriAtçılık Okulu'nun kız öğrencileriAtçılık Okulu'nun kız öğrencileriAtçılık Okulu'nun kız öğrencileri

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