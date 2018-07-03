Pense, çekiç, anahtar gibi aletlerin yanı sıra tanklar için palet, otomobiller için motor parçalarının da üretildiği hidrolik dövme tezgahının başına geçen Kuluç'u zor bir gün bekliyor.

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Isısı bin 200 dereceye ulaşan fırınlardan çıkardıkları kor halindeki çeliği yüksek basınçlı makinelerde döverek şekil veren operatörlerinin işi hem aşırı dikkat hem de fiziksel güç gerektiriyor.

İşin en zor yanının sıcakla mücadele olduğuna işaret eden Kuluç, yüksek ısıdaki fırınların karşısında çalıştıklarını, ortalama 60 derece olan ortam sıcaklığında büyük fanlarla serinlemeye çalıştıklarını ancak bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

Metal işlerindeki serüveni ortaokul döneminde başlayan, Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Metal Teknolojileri Bölümünden mezun olduktan sonra dövme operatörü olarak çalışmaya devam eden Kuluç, zor bir meslek olmasına rağmen işini severek yaptığını söyledi.

Bu zorlu sürecin ardından tezgahlardan çıkan ürünler ise mikron düzeyinde çatlak ölçümü yapılan cihazlardan geçirildikten sonra farklı üretim süreçlerine doğru hareket ediyor.

Kışın sıkıntı olmasa da yaz aylarında çalışma sürelerinin 15'er dakikalık aralıklara kadar indiğini, hava sıcaklıklarının yükselmesi halinde de fabrika yönetiminin takdiriyle paydos ettiklerini dile getiren Kuluç, şöyle konuştu:

"Mesleğin diğer bir zorluğu dövme tezgahından parça sıçrama olasılığı. Operatörün en ufak bir dikkatsizliği uzuv kaybına dahi yol açabiliyor. Çok dikkat emesi gerekiyor. Sürekli titreşimin olduğu, her şeyin hareket ettiği ve ateş saçtığı bir ortam var. Tetikte olmalıyız. Okullarda bu işin eğitimi yok. Dikkatin yanı sıra fiziksel gücünüzün de iyi olması lazım. 250-300 kiloluk kalıplar var, zayıf insanın yapacağı iş değil. Sıcaklığa dayanamayanın yapması çok zor. Burada çalışmak için herhangi bir rahatsızlığının olmaması gerekiyor. Metale kolay kolay kimse şekil veremez. Bununla gurur duyuyoruz. Ateşin karşısında çalışmaya alıştıktan sonra sıkıntısı yok. İşimizi severek yapıyoruz. Zaten sevmeden bu işi yapamazsın."

- "Günde 20 litre su içiyorum"

Dövme operatörlerinin fiziksel gücü yüksek olan yetenekli insanlardan seçildiğini, bazılarının henüz deneme sürecinde sıcağa dayanamayarak işten ayrılabildiğini anlatan Kuluç, sürekli ateş karşısında olmaları dolayısıyla suyu çok sevdiklerini dile getirdi.