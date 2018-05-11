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Ateşe verdiği otomobili yaklaşık 25 metre sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 15:46 | Son Güncelleme

Mersin'de hakkındaki davayla ilgili gittiği adliyeden çıkmasının ardından aracını ateşe veren sürücü gözaltına alındı - Eğimli yolda yaklaşık 25 metre sürüklenen otomobil kullanılamaz hale geldi

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde hakkındaki davayla ilgili adliyeye giden kişi, çıkışta park halindeki otomobilini ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Adliyesinden çıkan M.E.F, park halindeki aracını, vitesini boşa alarak ateşe verdikten sonra bir süre iterek hareket ettirdi.

Alev alan otomobil, eğimli yolda yaklaşık 25 metre sürüklenerek başka bir araca çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerince söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Sürücü M.E.F. gözaltına alındı.

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