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"Ateşkes bitti, operasyonlar başlayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani: - "Taliban ile yapılan ateşkes bitti, artık operasyonlar başlayacak" - "Taliban ne zaman tekrar ateşkes yapmak isterse biz hazırız"

KABİL (AA) - Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban ile Ramazan Bayramı süresince yapılan ateşkesin bitmesinin ardından örgüte yönelik operasyonların yeniden başlayacağını bildirdi.

Gani, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda yaptığı açıklamada, ''Taliban ile yapılan ateşkes bitti, artık operasyonlar başlayacak.'' dedi.

''Taliban ne zaman tekrar ateşkes yapmak isterse biz hazırız.'' ifadelerini kullanan Gani, yapılan ateşkesin çok başarılı geçtiğini söyledi.

Gani, Afganistan halkının her şeyden çok barış istediği, kendilerinin de hükümet olarak bu konuda kararlı olduklarının altını çizdi.

Taliban ile varılacak barışın "gizli" olmayacağını belirten Gani, barış müzakerelerinden herkesin haberdar olacağını kaydetti.

Gani, tüm valilere, terör örgütlerine yönelik yeniden operasyon başlatmaları talimatı verdiği bilgisini de paylaştı.

Afganistan hükümetince 12-19 Haziran arasında alınan ateşkes kararına, Taliban örgütünden de sadece bayram günlerinde ateşkes yapma yanıtı gelmişti.

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