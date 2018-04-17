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Atı otomobiline bağlayıp koşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:54 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, bir sürücününün otomobile halatla bağladığı atı koşturması, görenlerin tepkisine neden oldu.

Atı otomobiline bağlayıp koşturdu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, bir sürücününün otomobile halatla bağladığı atı koşturması, görenlerin tepkisine neden oldu.
Adapazarı'da bir sürücü, atı, kullandığı otomobile bagaj bölümünden halatla bağladı. Adapazarı- Kaynarca yolunda giden sürücü, aracın arkasına bağladığı atı koşturarak, götürdü. Bu anlar ise o başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Atın bağlandığı otomobille yolda koşturulduğunu görenler, tepki gösterdi.

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