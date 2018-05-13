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"Atıf Yılmaz adına film festival yapılmasından memnunum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 11:01 | Son Güncelleme

Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz'ın oyuncu eşi Deniz Türkali: - "Bir vefa olarak Atıf Yılmaz adına film festivali yapılmasından çok memnunum. Genç insanların bu filmlerle festivale katılmış olması çok güzel" - "Şimdi genç insanların çektikleri filmleri gördükçe gerçekten Atıf Yılmaz'ı bir kez daha özlemle anıyorum. Görse çok mutlu olurdu. Çünkü o sadece bir yönetmen değil, bir şekilde de hocaydı"

MERSİN (AA) - Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz'ın oyuncu eşi Deniz Türkali, Mersin'de eşi anısına düzenlenen film festivaline ilişkin, "Bir vefa olarak Atıf Yılmaz adına film festivali yapılmasından çok memnunum. Genç insanların bu filmlerle festivale katılmış olması çok güzel." dedi.

Türkali, ünlü yönetmen Atıf Yılmaz anısına düzenlenen kısa film festivaline ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, eşinin ölümünün 12. yılında festivalin 7. kez düzenlendiğini belirtti.

Festival ile projenin kendisine ilk söylendiğinde bu noktalara geleceğini tahmin etmediğini anlatan Türkali, "Bu hevestir diye biraz da hüzünlenerek öyle düşünmüştüm. Şimdi 7. kez yapılıyor. Çok seviniyorum. Bir vefa olarak Atıf Yılmaz adına film festivali yapılmasından çok memnunum. Genç insanların bu filmlerle festivale katılmış olması çok güzel. Filmler de çok güzel. İnşallah 17, 27 ve 37'ncisinde artık benimle veya bensiz devam eder." diye konuştu.

Geçmişle bugünkü sinema arasında bağ olduğunu vurgulayan Türkali, şunları söyledi:

"Bu yeni Türk sineması gökten zembille inmedi. O dönemin Yeşilçam'ı üzerine kuruldu. Dolayısıyla organik bir bağ var bence arada. Ayrıca, şimdi genç insanların çektikleri filmleri gördükçe gerçekten Atıf Yılmaz'ı bir kez daha özlemle anıyorum. Görse çok mutlu olurdu. Çünkü o sadece bir yönetmen değil, bir şekilde de hocaydı. Genç insanlara çok destek olan, genç insanların yetişmesini çok isteyen bir yönetmendi. Bunun için de çok gayret sarf eden bir yönetmendi. Eğer görse çok mutlu olurdu."

Türkali, Türkiye'de çok iyi sinemacıların yetiştiğini, bundan da gurur ve heyecan duyduğunu sözlerine ekledi.

- Festival

Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına Mersin'de bu yıl düzenlenen 7. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'nde ödüller dün sahiplerini buldu.

Bu yıl belgesel kategorisinde 91, canlandırma/animasyon kategorisinde 29 ve kurmaca kategorilerinden 252 film olmak üzere 372 film başvururken, her kategoride bir eser sahibi birincilik ödülü 7 bin liralık, jüri özel ödül sahipleri de 3 bin liralık ödülü kazandı.

"Atıf Yılmaz adına film festival yapılmasından memnunum"

- Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz'ın oyuncu eşi Deniz Türkali: - "Bir vefa olarak Atıf Yılmaz adına film festivali yapılmasından çok memnunum. Genç insanların bu filmlerle festivale katılmış olması çok güzel" - "Şimdi genç insanların çektikle

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Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali Deniz Türkali Mersin

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