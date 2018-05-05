HABER

Atık depolama alanında metan gazından çamur taştı, karayolu kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 15:53 | Son Güncelleme

UŞAK Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık depolama alanında metan gazı sıkışması nedeniyle çamur taşması meydana geldi.

Feyzi DAVULCU UŞAK, (DHA) UŞAK Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık depolama alanında metan gazı sıkışması nedeniyle çamur taşması meydana geldi. Arıtma çamurlarının depolama alanından yola taşması nedeniyle Denizli- Uşak Karayolu ulaşıma her iki yönden kapandı. Olay, dün (cuma), Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi atık depolama alanında meydana geldi. Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık depolama alanında metan gazı sıkışması nedeniyle, dün saat 19.30'da çamur taşması meydana geldi. Arıtma çamurları, depolama alanından taştı. Saat 03.00'te Denizli- Uşak Karayolu'na indi. Taşan çamur, yol çalışması nedeniyle tek şeritten gidiş- dönüş olarak verilen yolu ulaşıma kapadı. Bölgedeki temizleme çalışmaları sürüyor. Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, atık depolama alanında metan gazı sıkışması nedeniyle sulu arıtma çamurlarının depolandığı alandan taştığını, atık su ve yağmur suyu kanallarını tıkandığını belirtti. Karahallı, Kanalların tıkanması sonucu sulu çamurlar, bölge dışına, Uşak-Denizli Karayolu'na taşmıştır. İlk önlem olarak Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından fabrikalardaki sulu işlenti durdurulmuştur dedi. KRİZ MASASI OLUŞTURULDU Taşma ile ilgili kriz masası oluşturulduğunu ifade eden Karahallı, Uşak Valimiz Salim Demir'in başkanlığında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü, Karayolları Uşak Şube Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Trafik Müdürlüğü, Karma OSB Başkanlığı ve Uşak-Çivril Karayolu yapımını üstlenen Doğusan firması yetkililerinden bir kriz masası oluşturulmuştur. Kriz masası sorunu hızla çözümleyecek acil önlemleri almaktadır dedi. Kısa süre içerisinde Uşak-Denizli Karayolu temizleneceğini ifade eden Karahallı, trafik akışının normale döneceğini ve kötü koku salınımı önleneceğini belirtti.

Ve HDP cumhurbaşkanı adayını resmen duyurduVe HDP cumhurbaşkanı adayını resmen duyurdu
Bir sınavın daha tarihi değişti!Bir sınavın daha tarihi değişti!
Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ilkErdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ilk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

TSK'dan son dakika açıklama!

TSK'dan son dakika açıklama!

Canan Karatay'dan olay çıkış: Kısırlaştırın!

Canan Karatay'dan olay çıkış: Kısırlaştırın!

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.