HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Atık malzemelerle bez bebek yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 11:49 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de açılan bez bebek kursuna katılan kadınlar atık kumaş ve eski giysilerle birbirinden değişik bebekler yaptı.

Atık malzemelerle bez bebek yapıyorlar

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de açılan bez bebek kursuna katılan kadınlar atık kumaş ve eski giysilerle birbirinden değişik bebekler yaptı. Doll Art (bebek sanatı) alanında kursiyerlere bez bebek eğitimi veren Saliha Demiral, "Evdeki atık kumaşlarımızı, giyilmeyen kazak veya elbiseleri bez bebek yapımında değerlendiriyoruz. Bir anlamda geri dönüşüm olmuş oluyor. Bez bebeklerimiz çocuklarımızın rahatlıkla oynayabilecekleri organik oyuncaklar" dedi.
Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Halk Merkezi'nde 20 kadın 8 ay boyunca bez bebek yapım kursuna katıldı. Eğitmen Saliha Demiral tarafından bez bebek yapımını öğrenen kursiyerler eğitim gördükleri 8 ay süresince yapmış oldukları bebekleri sergileyeceklerini söyledi. Eski giysi, çorap, atık kumaş, sünger ve pamuk gibi malzemeleri kullanarak yaptıkları bez bebekler ilgi gördü. Saliha Demiral, eğitimlerin okullar ile birlikte açıldığını ve okullarla birlikte kapandığını ifade ederek, "Evdeki atık kumaşlarımızı, giyilmeyen kazak veya elbiseleri bez bebek yapımında değerlendiriyoruz. Bir anlamda geri dönüşüm olmuş oluyor. Bez bebeklerimiz çocuklarımızın rahatlıkla oynayabilecekleri organik oyuncaklar haline geliyor. 8 ay süresince kursiyerlerimizin 180'e yakın bez bebek yaptı" diye konuştu.
Bez bebek kursiyerlerinden Ramile Sarı (67), "Eski kıyafetlerle, komşuların vermiş olduğu bebek kıyafetleriyle, örgülerle, kullanılmayan iplerle bebek yapımını öğrendik. Çok memnunuz ve her sene bu kursun açılmasını istiyoruz" dedi.
Kursiyerlerden Zülbiye Güvenir de (77), "Bez bebek yaparken hem eğleniyoruz hem de stres atıyoruz. Aynı zamanda eskileri değerlendiriyoruz. Yaptığım bez bebeklerden bir tanesini oğluma bir tanesini de kızıma benzetmeye çalıştım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Atık malzemelerle bez bebek yapıyorlarAtık malzemelerle bez bebek yapıyorlarAtık malzemelerle bez bebek yapıyorlarAtık malzemelerle bez bebek yapıyorlar

PARTNERÜnlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...
Hakkari'de şehit aileleri ve gazilere iftarHakkari'de şehit aileleri ve gazilere iftar
Kazada ölen oyuncu Arda Öziri için okulunda törenKazada ölen oyuncu Arda Öziri için okulunda tören
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Diğer Haberler
Gürcistan'daki 5.1'lik deprem, Doğu Karadeniz'deki fay hattını tetkiledi, yarılmayı hızlandırdı

Gürcistan'daki 5.1'lik deprem, Doğu Karadeniz'deki fay hattını tetkiledi, yarılmayı hızlandırdı

Öyle bir şey bulundu ki! 'İzmir'in tarihi değişecek'

Öyle bir şey bulundu ki! 'İzmir'in tarihi değişecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Terör örgütü DEAŞ'tan 24 Haziran için 'oy' talimatı

Terör örgütü DEAŞ'tan 24 Haziran için 'oy' talimatı

FETÖ'cü albayın kardeşi şok teklifi itiraf etti: 1 milyon dolar ve generallik

FETÖ'cü albayın kardeşi şok teklifi itiraf etti: 1 milyon dolar ve generallik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.