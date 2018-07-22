Atık malzemelerle matematik öğrenecekler

İBRAHİM YALDIZ - Muş Alparslan Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirilen "Minikler Matematikle Oynuyor" projesi kapsamında 12 üniversiteden 30 öğrenci, köy ve merkezdeki anaokulu öğrencileri için atık malzemelerden oluşan eğitici matematik materyalleri hazırlıyor. Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, proje kapsamında Materyal Geliştirme Atölyesi'nde atık malzemelerden hazırladıkları materyallerle çocuklara matematiği sevdirmeyi amaçlıyor. Öğrenciler atölyede materyal hazırlarken, karton, pet şişe, kapak, bardak, yumurta kolisi ve strafor gibi atık malzemelerle makarna, nohut, pirinç ve fasulye gibi bakliyatları da kullanıyor. Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Abdulhamit Karademir gözetiminde çocukların matematik becerilerini geliştirmek ve sevdirmek için yapılan eğitici materyaller anaokullarına dağıtılacak. Proje yürütücüsü Karademir, TÜBİTAK'a projenin başvurusunu geçen yıl yaptıklarını, projenin kabul edilmesiyle bu yıl uygulamaya başladıklarını söyledi.

Amaçlarının çocuklara matematiği sevdirmek ve becerilerini geliştirmek olduğunu aktaran Karademir, şöyle konuştu: "Türkiye'nin birçok ilinden 30 öğretmen adayını misafir ettik. Hedefimiz proje kapsamında atık malzemelerden belli eğitimlerin sonunda öğrencilerin diledikleri matematik materyallerini tasarlamak. Üretilen bu materyaller merkez ve köydeki anaokullarına dağıtılacak. Burada amaç, onlara matematiği sevdirmek, matematiğe bakış açılarını değiştirmek, matematikle oyun oynamalarını sağlamaktır. Çocuklar eğlenerek öğrenecek. Öğretmen adayları da nasıl materyal yapılır, atık malzemeler nasıl kullanılır, nasıl değerlendirilir, nasıl hesaplı bir oyuncak elde edilir bunun yollarını öğreniyor." - "Bakliyat da kullanıyoruz" Atık karton kutularını marketlerden temin ettiklerini söyleyen Karademir, şunları kaydetti: "Materyallerde yumurta kolileri, çocuklara çok uzak olmaması sebebiyle mutfakta kullandığımız nohut, pirinç ve fasulye gibi bakliyat çeşitlerini de kullanıyoruz. Ayrıca pet şişe ve kapaklarını da kullanıyoruz. İkinci defa kullanılabilecek her şeyi kullanmayı düşüyoruz. Materyallerin geliştirilmesinde hazır ürünlerden ziyade daha çok atık malzemeleri tercih ediyoruz. Doğaya da biraz saygı duymasını öğretiyoruz."

Hazırladıkları materyallerin atık malzemelerden oluştuğunu belirten Karademir, "Çocukların hem eğlenerek öğrenmelerini sağlıyoruz hem de tüm duyu organlarını işlevsel hale getiriyoruz. Öğrencilerimiz becerilerini geliştirmiş oluyor. Matematiğe farklı açılardan bakma şansı elde ediyorlar. Bu da onlar için büyük bir kazanç." şeklinde konuştu. Karademir, "İnsan sevmediği bir şeyi aktaramaz. Aktaramadığı zaman da öğretmenlik vazifesini yerine getiremez. Bizler öğretmen yetiştiriyoruz. Onun içinde öğrencilerimize sevdikleri şeyi çocuklara aktarmalarını öğretmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı. - "Bizim için çok mutluluk verici" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Pelin Ayabaktı da kendini geliştirmek için projeye katıldığını söyledi. Çocuklar için materyal hazırlamanın mutluluk verici olduğunu aktaran Ayabaktı, "Köy çocukları için eğitici materyaller yapıyoruz. Bu materyalleri ana sınıfı öğrencilerine vereceğiz. Bizim için çok mutluluk verici. Hem onlara hem de bize katkı sağlayacak. Burada kendimizi geliştiriyoruz. Çocuklar bunlarla oynayacaklar ve kendilerini geliştirecekler." diye konuştu.