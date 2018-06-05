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Atık pet şişelerden yapılan tekne denize indirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 20:58 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Şeref Topçu'nun iki ay boyunca sokaktan topladığı pet şişelerden yaptığı tekne Çalış Plajı'nda yüzdürüldü -Tekneyi yapan Topçu: - "Çevreye en çok pet şişeler, alışveriş torbaları, içecek kutuları atılıyor. Bunları çocuklarımızla topluyorum. Onlara bu bilinci aşılamak istiyorum"

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Şeref Topçu'nun iki ay boyunca sokaktan topladığı pet şişelerden yaptığı tekne, Çalış Plajı'ndan denize indirildi.

Foça Mahallesi'nde yaşayan Topçu, iki ay önce mahalle ve sokaklardaki atık pet şişeleri toplamaya başladı. Topladığı pet şişeleri yine atık balık ağlarıyla birbirine bağlayan Topçu, yaklaşık 2 metre boyunda tekne yaptı.

Topçu, "Geridönüşüm" adını verdiği tekneyi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çalış Plajı’ndan denize indirerek yüzdürdü.

Bölgede bulunan yabancı turistler tekneye ilgi gösterdi.

Topçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede yaşayan çocuklarla genellikle etraftaki atıkları topladıklarını söyledi.

Topladıkları atık şişelerden farkındalık oluşturmak için tekne yaptıklarını anlatan Topçu, "İnsanların çevreyi nasıl kirlettiğini göstermek istedik. Çevreye en çok pet şişeler, alışveriş torbaları, içecek kutuları atılıyor. Bunları çocuklarımızla topluyorum. Onlara bu bilinci aşılamak istiyorum." dedi.

Tekne yapımında kullandığı şişeleri iki çocukla iki ayda topladığını, teknede yaklaşık 400 1,5 litrelik, 550 yarım litrelik pet şişe bulunduğunu belirten Topçu, "Balıkçıların attıkları misinalarla şişeleri birbirine bağladık. Kanaldan kestiğimiz kargılarla iskeletini oluşturduk. Yüzüp yüzmeyeceğini bilmediğim için çok heyecanlıydım. İnşallah çocuklarımıza güzel bir dünya bırakacağız. Bu konuda herkesin duyarlı olacağına inanıyorum. Ümidimizi yitirmeden benzer çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Atık pet şişelerden yapılan tekne, bir hafta boyunda Beşkaza Meydanı'ndaki Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde sergilenecek.

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