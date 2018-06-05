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Atık pet şişelerle dev heykeller yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 19:39 | Son Güncelleme

BODRUM'da bir alışveriş merkezi tarafından, Dünya Çevre Günü nedeniyle farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da bir alışveriş merkezi tarafından, Dünya Çevre Günü nedeniyle farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, pet şişelerden 4 metre yüksekliğinde bir zürafa ve 3 metre uzunluğunda tarantula yaptı. 100 çocuk iki heykel için 3 bin pet şişe kullandı. Bodrum'un Ortakent Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, atıklara karşı çocukların bilinçlenmesi ve geri dönüşüme destek olunması amacıyla sanat etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklar ve alışveriş merkezi tarafından toplanan pet şişeler, "Pet şişe toplayalım, dev heykeller yapalım" sloganıyla sanat eserine dönüştürüldü. Öğrenciler heykelleri yapmak için sanatçılarla birlikte işe koyuldu. Öğrencilerin seçimi ile zürafa ve tarantula yapılmasına karar verildikten sonra, çocuklar pet şişleri birbirine bantlamaya başladı. Öğrencilerin de el emeğiyle, sanatçılarla birlikte 2 saatte heykel oluşturuldu. Geri dönüşüm ve doğa bilincini oluşturmak için bu etkinliğe katıldıklarını belirten öğrencilerden Yasemin Bora, bu kadar fazla pet şişe toplanabileceğini tahmin etmediklerini söyledi. Ressam ve çocuklarla birlikte açık alanlarda sanat etkinlikleri düzenleyen Sevcan Tekcan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında geri dönüşümü dev heykeller yapıyoruz. Bodrum ilçesi genelinde çocukların, aileleriyle ve alışveriş merkezi tarafından toplanan binlerce pet şişeyi bir araya getiriyoruz. Geri dönüşümlü dev hayvan heykelleri yapıyoruz. 4 metre yüksekliğinde bir zürafa ve 3 mert uzunluğunda tarantula yapıyoruz. 100 çocuğun katılımı ile 3 bin pet şişe kullanılarak yapılan heykeller Haziran ayı boyunca da sergilenecek" dedi.

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