"Atık su, hiçbir şekilde arıtılmadan denize verilmeyecek"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Ergene Derin-Deniz Deşarj AŞ Genel Müdürü Mehmet Ceyhan, ''Ergene Havzası yaşanmaz bir noktadaydı. Kısa süre sonra bu projeyi hizmete açarsak, hem sanayicilerimiz açısından, hem toplum açısından hem de devlet açısından gurur verici bir projeye ulaşmış olacağız.'' dedi.

Ceyhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, devam eden Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın tamamlanmasının ardından atık suyun hiçbir şekilde arıtılmadan denize verilmeyeceğini söyledi.

Atık su arıtmalarının en büyüğünün Velimeşe Arıtma Tesisi olduğunu ifade eden Ceyhan, şunları kaydetti:

''Burası şu an, yüzde 65 seviyesinde. Organize Sanayi Bölgeleri açısından burası Türkiye'nin en büyük atık su arıtma tesisi, hem yerleşim olarak hem de büyüklük olarak. Bölgede bu kapsamda OSB'lerin yaptığı arıtma tesisleri sayesinde 300 tane ferdi sanayi atık su arıtma tesisi devreden çıkmış olacak. Bu sayede 300 atık su arıtma tesisini 5 atık su arıtma tesisine indirmiş oluyoruz. Bunlardan 3 tanesi yüzde 100 bitmiş durumda. Bu çalışmalar Türkiye'nin en büyük OSB ve havza koruma çalışmaları olarak gerçekleşiyor.''