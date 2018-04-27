"Atık su, hiçbir şekilde arıtılmadan denize verilmeyecek"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Ergene Derin-Deniz Deşarj AŞ Genel Müdürü Mehmet Ceyhan, ''Ergene Havzası yaşanmaz bir noktadaydı. Kısa süre sonra bu projeyi hizmete açarsak, hem sanayicilerimiz açısından, hem toplum açısından hem de devlet açısından gurur verici bir projeye ulaşmış olacağız.'' dedi.
Ceyhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, devam eden Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın tamamlanmasının ardından atık suyun hiçbir şekilde arıtılmadan denize verilmeyeceğini söyledi.
Atık su arıtmalarının en büyüğünün Velimeşe Arıtma Tesisi olduğunu ifade eden Ceyhan, şunları kaydetti:
''Burası şu an, yüzde 65 seviyesinde. Organize Sanayi Bölgeleri açısından burası Türkiye'nin en büyük atık su arıtma tesisi, hem yerleşim olarak hem de büyüklük olarak. Bölgede bu kapsamda OSB'lerin yaptığı arıtma tesisleri sayesinde 300 tane ferdi sanayi atık su arıtma tesisi devreden çıkmış olacak. Bu sayede 300 atık su arıtma tesisini 5 atık su arıtma tesisine indirmiş oluyoruz. Bunlardan 3 tanesi yüzde 100 bitmiş durumda. Bu çalışmalar Türkiye'nin en büyük OSB ve havza koruma çalışmaları olarak gerçekleşiyor.''
Bölgede eylem planı kasamında 5 adet atık su arıtma tesisinin inşa edildiğini ifade eden Ceyhan, bu proje kapsamında yaptıkları çalışmaların maliyetinin yaklaşık 1 milyar liraya denk geldiğini belirtti.
Projenin startının 2011 yılında verildiğini dile getiren Ceyhan, ''Biz bunu, 2011 yılında ilan ettik, 2012 yılında başladık ve 2018 yılında bu çalışmalarımızı açmayı planlıyoruz. 20 kilometrelik bir yer altı tünelinin 11 kilometresi şu an bitti. 46 kilometrelik kara boru hattımızın yaklaşık 40 kilometresi tamamlandı. 4,5 kilometrelik deniz hattımızın sadece 300 metrelik bir kazı kısmı kaldı. Onu da yaptıktan sonra, yazın ortasında borumuzun tamamını çekip projemizi devreye almış olacağız'' diye konuştu.
- "Ergene Havzası yaşanmaz bir noktadaydı"
Ceyhan, bu projede Türkiye'de ilk defa yerli bir tünel açma makinesinin de kullanıldığını da anımsattı.
Arıtılan suların yer altından tüneller aracılığıyla Marmara Denizi'nin açıklarına deşarj edeceğini ifade eden Ceyhan, şöyle devam etti:
''Türkiye'nin ilk yerli tünel açma makinesi burada kullanılmış oldu. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük deniz deşarj hattı burada kullanılmış oluyor. Atık su, hiçbir şekilde arıtılmadan denize verilmeyecek. Bu projeyle beraber, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nda Tekirdağ'ın 12 belediyesinin atık su arıtma tesisi de devreye alınmış olacak. Bunlardan 10 tanesi şu an devreye alınmış durumda. OSB'lerde doluluk oranı yüzde 75 seviyesine gelmeden yeni sanayi alanları açılmayacak. Projemiz hem Türkiye'de hem de dünyada örnek bir proje. Tahmin ediyorum bu yıl içerisinde açacağız. Ergene Havzası yaşanmaz bir noktadaydı. Kısa süre sonra bu projeyi hizmete açarsak, hem sanayicilerimiz açısından, hem toplum açısından hem de devlet açısından gurur verici bir projeye ulaşmış olacağız.''
Ergene'nin Sağlık Mahallesi'nin muhtarı Turgut Şentürk ise Çorlu Deresi'ndeki kirlilik ve çevreye verdiği zararlar ile ilgili şikayetlerin devam ettiğini belirtti.
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