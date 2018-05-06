Atık yağlar öğrencilerin elinde rengarenk sabuna dönüşüyor

Dekoratif amaçlı kullanılan sabunların cilt testlerinin ardından el temizliği için de kullanılması planlanıyor.

Atık sıvı yağın içine doğal ve bazı kimyasal maddeleri ekleyerek sabun elde eden Sevgen, bu işleme öğrencilerini de dahil etti.

Sevgen, projeyi uygulayabilmek için ilçedeki bazı iş yeri sahipleri ile iletişime geçerek, buralarda yiyeceklerin bitkisel yağda kızartılması işlemi sonrasında ortaya çıkan atık yağı topladı.

Görele ilçesindeki Hasan Ali Yücel Ortaokulu'nda görevli Fen ve Teknoloji Öğretmeni Metin Alper Sevgen, öğrencilerine çevre bilinci aşılamak amacıyla "Atık Sıvı Yağdan Sabun Elde Edilmesi Projesi"ni hazırladı.

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da Hasan Ali Yücel Ortaokulu'ndaki öğrenciler, atık sıvı yağdan çeşitli şekil ve renklerde sabunlar hazırlayarak bu atığın çevreye verdiği zararın ortadan kaldırılmasına katkı sağlıyor.

- "Her bireyin bu konuda duyarlılık göstermesi gerekiyor"

Sevgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atık sıvı yağın, çeşitli yiyeceklerin bitkisel yağda kızartılması işleminden sonra ortaya çıktığını söyledi.

Atık sıvı yağın toplanması için çeşitli kurum ve kuruluşların kampanyalar gerçekleştirdiğini belirten Sevgen, her bireyin bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade etti.

Sevgen, kızartma yapılmış 1 litre atık sıvı yağın lavaboya dökülmesinin binlerce litre suyun kirlenmesine ve suda yaşayan canlıların ölümüne neden olduğuna dikkat çekerek, bu konuda öğrencilerini bilinçlendirmeye çalıştığını aktardı.

Toplanan atık yağdan farklı renk ve şekillerde sabunlar hazırladıklarını dile getiren Sevgen, sabunların hem el temizliğinde hem de çiçek, hayvan gibi çeşitli figürde olduğu için dekoratif amaçlı da kullanabildiğini vurguladı.

Sevgen, derslerdeki teorik bilgiler uygulandığı takdirde öğrenciler açısından daha faydalı olduğuna işaret ederek, "Öğrencilerim sabun yaparak kirliliğin önüne geçiyor bu da onlarda çevre bilinci oluşturuyor." dedi.

Projenin yaklaşık iki aydır devam ettiğini belirten Sevgen, ilerleyen günlerde atık sıvı yağdan oto şampuanı ve sıvı sabun hazırlamayı da planladıklarını sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Nursen İrim, atık yağın lavaboya dökülmesini engelleyerek çevreye katkı vermenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

