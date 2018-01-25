Atiker Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıkları tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Antrenman, açma germe hareketleri ile tamamladı.
Atiker Konyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşma yarın saat 20.00'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak.
(AA)
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