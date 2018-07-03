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Atiker Konyaspor'dan çocuk istismarı ve cinayetlerine tepki videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular, çocuk istismarı ve cinayetlerine tepkilerini hazırladıkları videoyla dile getirdi

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve yeşil-beyazlı futbolcular, son dönemde yaşanan çocuk istismarı ve cinayetlerine bir videoyla tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından, "Unutma, susma, seyirci kalma!" başlığıyla yayınlanan videoda, futbolcular Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Volkan Fındıklı, Ferhat Öztorun, Petar Filipovic, Vedat Bora, Adis Jahovic, Uğur Demirok ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile yardımcısı Servet Çetin, tek tek duygularını dile getirdi.

Futbolcuların hazırladığı videoda, Hazreti Muhammed, Hazreti Ali ve Atatürk'ün çocuk sevgisine ilişkin sözlerine de yer verildi.

Videoda, çeşitli dönemlerde öldürülen Medine Memi, Özgecan Aslan ve Gizem Akdeniz'in yanı sıra yakın dönemde tüm ülkeyi üzüntüye boğan Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir anıldı.

Videoda futbolcular, şunları kaydetti:

"Ben bir babayım. Baba. Görmezden duymazdan gelemem. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyemem. Çocukları korumak en az vatanı korumak kadar önemliyse, bir zulme engel olamıyorsak bile bunu herkese duyurmak gerekliyse, bunu yapanlar bir çocuğun kuşu öldü diye başsağlığına giden Peygamber Efendimizin ümmeti değilse... Ben bir babayım baba, susamam, susturamam, içimdeki yangını bastıramam ve bu yüzden; tecavüz edilen, öldürülen, diri diri gömülen, sesi çıkmayan çocukların sesi olmak zorundayız. Medine Memiler, Özgecanlar, Gizemler, Eylüller, Leylalar için Unutma, Susma, Seyirci Kalma!"

Hazırlanan video, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, "Unutma, susma, seyirci kalma" sözleriyle sona eriyor.

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