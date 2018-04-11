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Atıklardan çıkan ‘Dönüşüm Müzesi’ne büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 14:56 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinde evsel atıklardan oluşturulan Dönüşüm Müzesi, büyük ilgi görüyor.

Atıklardan çıkan ‘Dönüşüm Müzesi’ne büyük ilgi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinde evsel atıklardan oluşturulan Dönüşüm Müzesi, büyük ilgi görüyor. 2014 yılında kurulan müzeyi bu güne kadar yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti.
Samsun Büyükşehir Belediyesinin yatırımıyla kentin katı atık sorununu ortadan kaldıran Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, tıbbi atık bertarafı, çamur kurutma tesisi, geri dönüşüm, metan gazından elektrik üretimi, atık azaltımı ve bertarafında fabrika gibi çalışıyor. Günde 750 ton katı atığın bertaraf edildiği tesis, yılda 60 bin ton karbondioksit gazının salınımını engelliyor. 120 kişinin çalıştığı depolama sahasında üretilen enerjinin ise 26 bin 250 evin aylık elektrik ihtiyacını karşılama kapasitesine ulaştığı öğrenildi.
Geri dönüşüm, yeşil enerji, atıklar, iklim değişikliği ve toplumda çevre bilincinin yerleştirilmesi konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve enerji çözüm ortağı Samsun Avdan Enerji birlikteliği ile kurulan Dönüşüm Müzesi ise başta çocuklar olmak üzere ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 230 metrekarelik alanda oluşturulan müzede televizyondan soba borusuna, el arabasından tabak çanağa, çeşitli kıyafetlerden oyuncaklara, plastik ve cam şişelerden araba lastiklerine, bilgisayar klavyesinden masa ve sandalyeye kadar yüzlerce ilginç materyal, eğlenceli bir biçimde sergileniyor.
Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle çeşitli etkinlikler ve yarışmaların düzenlendiği müzeye gelen ziyaretçileri, sergi salonundaki arazi maketi, çöp sahasının işleyişini anlatan posterler ve maketler karşılıyor. Önce tanıtıcı sunumları ve görsel filmleri izleyen ziyaretçilere ardından sergi gezdiriliyor. Müzede ziyaretçilere ayrıca çöp sahasının yapısı, atıklardan enerjinin nasıl üretildiği, metan gazının iklim değişikliğine etkileri ve geri dönüşümün faydaları da anlatılıyor.
Dönüşüm Müzesi’ne yurt dışı ziyaretçilerin yanı sıra ülke genelinde çok sayıda üniversite, ilk ve orta öğretim okulu öğrencileri büyük ilgi gösteriyor. Yılda ortalama 2 bine yakın öğrencinin gezdiği müzeye, bu güne kadar yaklaşık 8 bin kişinin geldiği belirtildi.
Yukarı Avdan Mahallesi’nde 200 dönümlük arazi üzerinde hizmet veren Samsun Katı Atık Deponisi sahasının Türkiye’nin en modern çöp depolama tesislerinden biri olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, geri dönüşümü çok önemsediklerini kaydetti. Katı atık ve çevre sorunlarıyla ilgili bilinç düzeyi gelişmiş bir nesil yetiştirmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, bu amaçla kurulan müzenin önemine dikkat çekti. Başkan Yılmaz, müzeyi ziyaret edenlerin artmasının ise sevindirici olduğunu da sözlerine ekledi.

Atıklardan çıkan ‘Dönüşüm Müzesi’ne büyük ilgi

Atıklardan çıkan ‘Dönüşüm Müzesi’ne büyük ilgi

Atıklardan çıkan ‘Dönüşüm Müzesi’ne büyük ilgi

Atıklardan çıkan ‘Dönüşüm Müzesi’ne büyük ilgi

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