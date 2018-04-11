Geri dönüşüm, yeşil enerji, atıklar, iklim değişikliği ve toplumda çevre bilincinin yerleştirilmesi konularında farkındalık oluşturmak amacıyla 230 metrekarelik alanda kurulan Dönüşüm Müzesinde ise atık malzemelerden yapılan çalışmalar ziyaretçilerin ilgisin çekiyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, kentin katı atık sorununu ortadan kaldıran Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, tıbbi atık bertarafı, çamur kurutma tesisi, geri dönüşüm, metan gazından elektrik üretimi, atık azaltımı ve bertarafında fabrika gibi çalışıyor. Günde 750 ton katı atığın bertaraf edildiği tesis, yılda 60 bin ton karbondioksit gazının salınımını engelliyor. 120 kişinin çalıştığı depolama sahasında üretilen enerji ise 26 bin 250 evin aylık elektrik ihtiyacını karşılama kapasitesine ulaştı.

Atık malzemelerden öğrencilerin yaptığı çalışmaların sergilendiği, 2014 yılında kurulan müzeyi bugüne kadar yaklaşık 8 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'nde oluşturulan evsel atıkların sergilendiği Dönüşüm Müzesi büyük ilgi görüyor.

Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle çeşitli etkinlikler ve yarışmaların düzenlendiği müzeye gelen ziyaretçileri, sergi salonundaki arazi maketi, çöp sahasının işleyişini anlatan posterler ve maketler karşılıyor. Önce tanıtıcı sunumları ve görsel filmleri izleyen ziyaretçilere ardından sergi gezdiriliyor. Müzede ziyaretçilere ayrıca çöp sahasının yapısı, atıklardan enerjinin nasıl üretildiği, metan gazının iklim değişikliğine etkileri ve geri dönüşümün faydaları da anlatılıyor.

Dönüşüm Müzesi'ne yurt dışından gelen ziyaretçilerin yanı sıra ülke genelinde çok sayıda üniversite, ilk ve orta öğretim okulu öğrencileri büyük ilgi gösteriyor. Yılda ortalama 2 bine yakın öğrencinin gezdiği müzeye, bugüne kadar yaklaşık 8 bin kişinin geldiği belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Yukarı Avdan Mahallesi'nde 200 dönümlük arazi üzerinde hizmet veren Samsun Katı Atık Depolama sahasının Türkiye'nin en modern çöp depolama tesislerinden biri olduğunu, geri dönüşümü çok önemsediklerini vurguladı.

Katı atık ve çevre sorunlarıyla ilgili bilinç düzeyi gelişmiş bir nesil yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, bu amaçla kurulan müzenin önemine dikkat çekerek, müzeyi ziyaret edenlerin artmasının sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.