Atıl park sporun ve yaşamın merkezine dönüştürülecek

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, atıl haldeki 65 bin metrekarelik Kamor Parkı'nı yaşam alanı ve spor kompleksine dönüştürüyor. Hayata geçirdiği projelerle kente yeni bir görünüm kazandıran ve 180 mahallede 220 çocuk parkı yapan Mardin Büyükşehir Belediyesince, Artuklu ilçesinde atıl durumdaki Kamor Parkı için Kamor Yaşam Alanı ve Spor Kompleksi Projesi hazırlandı. İçerisinde yaşam ve piknik alanları, futbol, voleybol, basketbol sahaları, bin kişilik kır düğün salonu, 2 bin 500 kişilik amfi tiyatro ile lokanta ve kafeteryaların bulunacağı, yaklaşık 11 milyon liraya mal olacak projeyle, özellikle genç nüfusun yoğun olduğu şehrin önemli eksikliklerinin giderilmesi amaçlanıyor. Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin son bir yılda belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal, sporsal ve sanatsal alanda kabuğunu kırdığını söyledi.

Bu yönde birçok çalışmanın ve projenin hayata geçirildiğini ve çalışmaların sürdüğünü anlatan Yaman, geçmişte vatandaşların piknik alanı için kullandıkları daha sonra bakımsızlıktan kimsenin gitmediği Kamor Parkı'nı da ele aldıklarını kaydetti. Göreve geldiklerinde parkın değerlendirmesi için hemen çalışmalara başladıklarını, 65 dönümlük alan üzerine bir proje hazırlandığını aktaran Yaman, şöyle devam etti: "Projenin içinde kır lokantası, açık hava etkinliklerinin yapılacağı amfi, iki ayrı bölgede futbol, basketbol, tenis ve voleybol sahaları olacak. Bu spor alanlarına yakın ihtiyaçlarını giderebilecek lokanta ve kafeterya, yürüyüş yolları yapılacak. Vatandaşların daha nezih bir alanda vakit geçirecekleri Kamor Parkı'nda çalışmalar yoğun bir mesaiyle sürüyor. Piknik alanları oluşturduk. Oturma grupları, kamelyalar, farklı cinsli ağaçlar, çocuklar için zaman geçirebilecekleri oyun alanlarını projeye koyduk. Gençler için temalı alanlar oluşturduk. Merdivene tırmanma, zemine tırmanma gibi faaliyet yapacağı alanlar olacak. Kamor gerçekten de hemşehrilerimizin vakit geçirebilecekleri çok güzel bir alan oluyor."