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Atıl süs havuzunu kaydıraklı yüzme havuzuna çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 09:37 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde bir grup çocuk, mahallelerindeki kullanılmayan ilkokulun bahçesindeki içi toprakla dolu süs havuzunu, kendi imkanlarıyla temizleyip, aralarında topladıkları parayla kaydıraklı yüzme havuzuna çevirdi.

Atıl süs havuzunu kaydıraklı yüzme havuzuna çevirdiler

Ramazan ÇETİN/ÇAL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde bir grup çocuk, mahallelerindeki kullanılmayan ilkokulun bahçesindeki içi toprakla dolu süs havuzunu, kendi imkanlarıyla temizleyip, aralarında topladıkları parayla kaydıraklı yüzme havuzuna çevirdi. Çocuklar, sıcak havalarda serinlemenin tadını çıkarmaya başladı.
Çal'ın kırsal Alfaklar Mahallesi'nde sıcaktan bunalan çocuklar, denize ve yüzme havuzuna gidemeyince, serinlemek için ilginç bir yol buldu. Muhtar ve ailelerinden izin alan çocuklar, mahallerindeki, geçmiş yıllarda fiziki yetersizliği nedeniyle kapatılan eski ilkokul binasının bahçesinde bulunan ve zamanla içi toprak dolan süs havuzunu kendi imkanları ile yüzme havuzuna çevirdi. Önce ellerine kazma ve kürekleri alarak 2 gün boyunca havuzdaki toprağı boşaltan çocuklar, ardından da içine sermek için naylon branda almak için aralarında ara topladı. Ancak, mahalledeki 20 çocuktan toplam 60 lira para çıktı. Bu para naylon branda almaya yetmeyince, yardımlarına mahallenin bakkalı Özgün Gökçe yetişti. Gökçe'nin de maddi desteği ile ihtiyaç duyulan naylon örtü alınarak, havuza serildi. Okul bahçesindeki eski kaydırak da sökülüp, havuzun kenarına yerleştirildi. Ailelerinin de yardımıyla havuz temizlenip, suyla dolduruldu.
Her şeyin tamam olmasının ardından çocuklar, yorgunluklarını havuza girerek attı. Gün boyu yüzüp, suda oyunlar oynayan çocuklar, keyifli bir gün geçirdi. Kavurucu sıcaktan korunmak için güneş yağı da süren çocuklar, zaman zaman havuzun etrafına yerleştirdikleri güneş semsiyelerinin altına serdikleri havlular üzerine uzarak dinlendi.
Havuzun keyfini çıkaran çocuklardan Halil Alper Gökçe (12), atıl durumdaki süs havuzunu yüzme havuzuna çevirdiklerini belirtip, "Çok da güzel oldu. Gün boyu yüzüp, serinliyoruz. Çok eğlenceli oldu" dedi.
Mehmet Bozkurt (9) da imece usulü ile kendileri için sıcak havalarda yüzüp, serinlemek için havuz yaptıklarını belirtip, "Ele ele verinvce yapılmayacak bir şey yok. Bakkal amca da bize yardımcı oldu, kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Muzaffer Canalman (14) ise yaptıkları havuzun, kendileri için aquaparkı aratmadığını belirtip, "Başka bir havuza gitmeye gerek kalmadı. Aqupark'ı adeta ayağımıza getirdik. Şimdi de keyfini yaşıyoruz" dedi.
Bakkal Özgün Gökçe, çocukların yüzlerindeki sevincin her şeye değdiğini belirtip, "Havuz fikri tamamen çocuklardan çıktı. büyük emek verdiler. Buradaki çocuklar maddi imkansızlıklar ya da tarla işlerinde çalıştıkları için bir yere gidemiyorlar. Bu havuz onlar için büyük keyif oldu. Biz de bir katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.
Havuz 3 günde bir Çal İtfaiyesi tarafından boşaltılıp temizleniyor, suyu ise köylüler tarafından dolduruluyor.

FOTOĞRAFLI

Atıl süs havuzunu kaydıraklı yüzme havuzuna çevirdilerAtıl süs havuzunu kaydıraklı yüzme havuzuna çevirdilerAtıl süs havuzunu kaydıraklı yüzme havuzuna çevirdilerAtıl süs havuzunu kaydıraklı yüzme havuzuna çevirdiler

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