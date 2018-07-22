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Atılan eşyalardan sokak hayvanlarına barınak yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 10:53 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta yaşayan Cafer Yılmaz, oturduğu mahallede atılan eşyalardan sokak kedilerinin barınmaları için kulübe yaptı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)-ZONGULDAK’ta yaşayan Cafer Yılmaz, oturduğu mahallede atılan eşyalardan sokak kedilerinin barınmaları için kulübe yaptı. Yılmaz, sokak hayvanlarına dikkat çekmek için kulübenin üzerine kendi şiirlerinden yazdı.

Mithatpaşa Mahallesi 467 Evler Mevkiinde oturan Cafer Yılmaz(76), sokak kedileri için çöpe atılan eşyalardan barınak yaptı. Yol kenarında ağaç altında yaptığı barınağa halı da seren Yılmaz, kedilerin beslenmelerinden sağlıklarına kadar her şeyiyle ilgileniyor. Yılmaz, süpürgeyle her gün kulübenin temizliğini de yapıyor. Zonguldak Belediyesi’nden emekli 3 çocuk babası ve aynı zamanda şiirler kaleme alan Yılmaz, kulübenin üzerine kendi şiirlerini de yazdı. Bu sayede kulübenin dikkat çektiğini söyleyen Yılmaz, birçok kişinin kulübenin önünden geçerken yazıları okuduğunu ve sokak hayvanları için yiyecek bıraktığını ifade etti. Gücü yettiği kadar kedilere bakacağını ifade eden Yılmaz, şöyle dedi:

"Ben burayı Allah rızası için yaptım. 8 tane kedim bu yolda öldü. Bazen çöpten yemek alıyorum. Ben para istemiyorum. Allah rızası için bu hayvanlara yardım etsin. Ben ustayım. Kendi imkanlarımla bu barınağı yaptım. İnsanlar yardım etsin diye 20 tane ayet yazdım buraya. Birde kendi şiirlerim var burada. Bunları okusun insanlar kedilere yardım etsinler. Her gün temizliğini ve bakımını yapıyorum buranın. Kedilerin ameliyatlarını bile kendi cebimden yaptırıyorum. Bunlar hep Allah rızası için. Duyarlı vatandaşlar buraya bir yardım etsinler. Cennete ben yalnız gitmeyeceğim. Hepimiz birlikte gidelim. Bana değil, kedilere yardım etsinler."

Görüntü Dökümü
-Kulübe önündeki kediler
-Cafer Yılmaz'ın kedileri çağırması
-Kulübeyi temizlemesi
-Bir evden yiyecek alması
- Kulübeden detaylar
-Cafer Yılmaz ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)
Süre: (7.26) Boyut: (832 MB)

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