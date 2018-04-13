Atılım Üniversitesi Spor Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ’Rektörlük Koşusu’nun 5’incisi gerçekleştirildi.

Atılım Üniversitesi Spor Koordinatörlüğü tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Rektörlük Koşusu, Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Kaptan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz ve Genel Sekter Aziz Şeren’in katılımıyla gerçekleştirildi. Gelenekselleşen organizasyona katılım, her sene artmaya devam ediyor. Bu sene yaklaşık 60 yarışmacının katıldığı Rektörlük Koşusu, yine şenlik havasında gerçekleşti. Rektörlük Koşusuna katılan herkese dağıtılan tişörtler renkli görüntüler oluşturdu.

Dereceye girenlerin ödülleri 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 12.30’da Atılım Garden’da gerçekleşecek “Spor Branşları Sezon Kapanış Kokteyli ve Ödül Töreni”nde sahiplerine verilecek.