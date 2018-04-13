HABER

Atılım Üniversitesinde "5. Rektörlük Koşusu" yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 12:52 | Son Güncelleme

Atılım Üniversitesi Spor Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ’Rektörlük Koşusu’nun 5’incisi gerçekleştirildi.Atılım Üniversitesi Spor Koordinatörlüğü tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Rektörlük Koşusu, Rektör Prof.

Atılım Üniversitesi Spor Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ’Rektörlük Koşusu’nun 5’incisi gerçekleştirildi.
Atılım Üniversitesi Spor Koordinatörlüğü tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Rektörlük Koşusu, Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Kaptan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz ve Genel Sekter Aziz Şeren’in katılımıyla gerçekleştirildi. Gelenekselleşen organizasyona katılım, her sene artmaya devam ediyor. Bu sene yaklaşık 60 yarışmacının katıldığı Rektörlük Koşusu, yine şenlik havasında gerçekleşti. Rektörlük Koşusuna katılan herkese dağıtılan tişörtler renkli görüntüler oluşturdu.
Dereceye girenlerin ödülleri 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 12.30’da Atılım Garden’da gerçekleşecek “Spor Branşları Sezon Kapanış Kokteyli ve Ödül Töreni”nde sahiplerine verilecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsinizKemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz
Vekillere 'oda' YasağıVekillere 'oda' Yasağı
Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marmaray'daki korkunç ölümün görüntüleri ortaya çıktı

Marmaray'daki korkunç ölümün görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

Genç kadını ormana kaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istedi

Genç kadını ormana kaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istedi

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Askerlik yeri sorgulama E-devlet: Askerlik yeri ne zaman belli olur? (MSB açıkladı!)

Askerlik yeri sorgulama E-devlet: Askerlik yeri ne zaman belli olur? (MSB açıkladı!)

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon geliyor

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.