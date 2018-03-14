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Atilla Arakan’da su kuyusu açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Arakan’da zulüm gören Müslümanlar’a yardım eli uzatacak ve Atilla ailesi adına bir kuyu açacak.Arakanlı Müslümanların yıllardır uğradığı zulme ve Myanmarlı budistlerden kaçan Arakanlılara bir yuva yapmak için başlatılan" Şanlıurfa Mahallesi Projesi" tanıtım toplantısı Cumhuriyet Sosyal Tesisleri’nde yapıldı.

Atilla Arakan’da su kuyusu açacak

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Arakan’da zulüm gören Müslümanlar’a yardım eli uzatacak ve Atilla ailesi adına bir kuyu açacak.
Arakanlı Müslümanların yıllardır uğradığı zulme ve Myanmarlı budistlerden kaçan Arakanlılara bir yuva yapmak için başlatılan" Şanlıurfa Mahallesi Projesi" tanıtım toplantısı Cumhuriyet Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Yapılan toplantıya Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti Milletvekili Mahmut Kaçar, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Belediye Başkanları ile STK’lar katıldı.
Arakanlı mülteciler İçin 500 bambu ev, 1 okul, 2 mescit ve 2 derin su kuyusundan oluşan projenin detayları ele alındı. Atilla, tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada Arakan’da yapılan zulme sessiz kalmayacaklarını ve nerede zulüm gören birileri varsa Türkiye Cumhuriyeti olarak yanlarında olacaklarını ifade etti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, yeryüzünde nerede bir zulüm yaşanıyorsa orada olacaklarının altını çizerek, "Aile olarak Arakan’da 50 bin TL yardım kararı almıştık. Ben İHH’yı arayıp yardımda bulunacaktım ama bu gece tesadüf oldu. Burada okudum, duydum orada bir su kuyusu açmanın maliyeti 65 bin TL imiş. Arakan’da bir su kuyusunu Atilla ailesi olarak yapacağım ve o kardeşlerimizin hizmetine sunacağım. Bu bizim görevimizdir. Eğer yeryüzünde nerede bir zulüm yaşanıyorsa biz orada olmazsak inanın yarın mahşer gününde Hz. Muhammed’e karşı boynumuz bükük kalır. Onun için bu bizim vazifemizdir. Herkes gücü kadar, gücü neye yetiyorsa onu yapmalı diye düşünüyorum" dedi.

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