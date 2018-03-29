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Atilla kelebek hastaları ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 18:06 | Son Güncelleme

Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla, hastaların ve ailelerin sorunlarını dinledi.Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretleri sürüyor.

Atilla kelebek hastaları ile bir araya geldi

Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla, hastaların ve ailelerin sorunlarını dinledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretleri sürüyor. Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Atilla, kelebek hastalarının ve ailelerinin sorun ve taleplerini dinledi.
Derneğin Başkanı Şenay Çalışır tarafından karşılanan Atilla, derneğin faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı. Kelebek hastaları ve ailelerinin sorunlarını, taleplerini dinleyen Atilla, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastalar ve aileleri ise, Atilla’ya ziyaret nedeniyle teşekkür ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın kelebek hastalarına verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti.

Atilla kelebek hastaları ile bir araya geldi

Atilla kelebek hastaları ile bir araya geldi

Atilla kelebek hastaları ile bir araya geldi

Atilla kelebek hastaları ile bir araya geldi

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