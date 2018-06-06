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Atina Büyükelçiliğinde "Posidonia" resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 00:31 | Son Güncelleme

Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik: - "Bu bakımdan denizcilik sektörü, iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilebileceği alanlardan biridir"

ATİNA (AA) - Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik, Türk ve Yunan denizcilik sektörlerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirterek, "Bu bakımdan denizcilik sektörü, iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilebileceği alanlardan biridir." dedi.

Çevik, denizcilik alanında önde gelen fuarlardan 25'incisi düzenlenen Posidonia Uluslararası Denizcilik Fuarı kapsamında Atina Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonda, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Gemi ve Yat İhracatçılar Birliği ve Deniz Ticaret Odasına bağlı işadamlarının da katıldığı resepsiyonda Çevik, Türkiye'nin dünya denizlerinde kayda değer bir mevcudiyeti bulunduğunu söyledi.

Çevik, denizcilikte yakalanan atılım ile iş adamlarının Posidonia Fuarı'na da ilgisinin arttığına işaret ederek, bunun iş adamları tarafından Türkiye için katma değer yaratma arzusunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Türk ve Yunan denizcilik sektörlerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip olduğuna dikkati çeken Çevik, "Bu bakımdan denizcilik sektörü iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilebileceği alanlardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen fuarda taşımacılık, gemi bakım ve inşa sektörlerinde yer alan yaklaşık 45 Türk firmasının yer aldığı Türk standı da yer alıyor.

Toplam 92 ülkeden 2 binin üzerinde şirketin yer aldığı Posidonia'ya, bu yıl 22 bin iş adamının katılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Posidonia Uluslararası Denizcilik Fuarı

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